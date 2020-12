Paolo Quinteros: “Me siento con energías”

Regatas Corrientes venció a San Lorenzo el pasado martes en tiempo suplementario 102 a 95 con una notable producción de Paolo Quinteros que aportó 26 puntos (6 de 7 en libres, 4 de 8 en dobles y 4 de 7 en triples), 5 rebotes y 3 asistencias.

“Antes me decían que no podía hacer cosas porque era bajito y eso me motivaba y terminé rompiendo mitos. Con el tema de la edad es lo mismo, tengo 41 años, casi 42 (los cumplirá el próximo 15 de enero), pero me siento bien físicamente, me siento con energía, con ganas, sigo siendo competitivo”, afirmó el escolta entrerriano que está en la entidad correntina desde la temporada 2011 - 2012.

Después dejó en claro que “el día que no sea competitivo será el día que me retire”.

El alto rendimiento que mostró Paolo también mereció el reconocimiento del propio Silvio Santander, DT de San Lorenzo.

“Alguna vez Sergio Hernández contaba que el rival que más admiró por su calidad y competitividad fue Marcelo Milanesio. Lo mismo digo de Paolo Quinteros, en la galería de los más grandes jugadores de la historia de la Liga Nacional, un placer enfrentarlo”, publicó en su cuenta de Twitter el exentrenador de Regatas.