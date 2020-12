† NELSON MARCELO  YONNA

†

Falleció el 11/12/2020. Carlos Vassallo y Flia., participan de su fallecimiento. “Marcelo, te escribo por última vez en esta vida. Tu partida me ha causado mucha tristeza por no poder tenerte en el equipo de Apicc. Estábamos preparando tu próxima presidencia como el presidente de los 100 años de la institución que defendiste con todas tus fuerzas, que la representaste en infinidad de ocasiones y entidades, al igual que la nobel Cámara de Exportadores de Corrientes. Hoy te bajaste de esta lucha y nos entregaste un legado. Seguro me faltará con quien discutir los temas, enojarme y volver a conversar. Hace 19 años que veníamos trabajando juntos por lograr una institución fuerte. Fuiste secretario, vocal, revisor de cuentas, presidente y el primer PRESIDENTE HONORARIO. Conocías como ninguno los pasos que debíamos transitar. Hoy todo eso es recuerdo. Seguiremos todos juntos los ideales. Descansá en paz, mi amigo”. o/163

Falleció el 11/12/2020. Directivos y personal de Bramaq SRL, Nordemaq SA, Tierras del Bermejo SA y Normaq SA acompañan a la familia en tan doloroso momento.

Falleció el 11/12/2020. Jorge Santiago Braun, Nidia Alicia Billinghurst y sus hijos, Lautaro, Paula, Eduardo, Lucia, Julieta y Joaquín, participan del fallecimiento de su amigo Marcelo. Rogamos una oración por su eterno descanso.

Falleció el 11/12/2020. El Sr. Carlos Romero Feris y señora, Bertha Valdovinos Zaputovich, participan su fallecimiento y acompañan espiritualmente a su familia.

Falleció el 11/12/2020. El Dr. Juan José Romero Feris Valdovinos y señora, Chloé Escobar, participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

Falleció el 11/12/2020. Jorge Oscar Lencina y familia participan el fallecimiento de su primo Marcelo Yonna. c/326

Falleció el 11/12/2020. Carlos Tadeo Lencina participa el fallecimiento de su primo Marcelo Yonna. c/326

Falleció el 11/12/2020. El señor intendente de la ciudad de Corrientes, Dr. Eduardo Tassano, participa con pesar el fallecimiento del presidente honorario de la Asociación de la Producción Industria y Comercio de Corrientes y acompaña a su familia elevando una oración por su eterno descanso.

Falleció el 11/12/2020. El Consejo Directivo y Personal de Apicc participa con profundo pesar del fallecimiento, del miembro de la comisión directiva, expresidente y presidente honorario. Acompañando a toda la familia en estos momentos. Rogando una oración por su eterno descanso. o/163

Falleció el 11/12/2020. Enrique Collantes y Flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su fallecimiento acompañamos a toda su familia en este difícil momento. Rogando una oración por su eterno descanso. Que brille para él la luz que no tiene fin. o/163

Falleció el 11/12/2020. Silvia Blugerman y Flia., participan su fallecimiento, acompañan con mucho cariño a toda la familia en este momento y ruegan una oración en su memoria. o/163

Falleció el 11/12/2020. Fernando Méndez y Lilian Frattini participan con mucho dolor y tristeza la partida de su colega en el sistema financiero, como también en el gremio empresarial, querido amigo de Las Leñas. Acompañamos a toda la familia en tan doloroso momento. Rogando una oración por su eterno descanso. o/163

Falleció el 11/12/2020. Juan Alejandro Castro, su esposa Silvia Pompeya Dacunda y su hija Agustina participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hermanos y a sus sobrinos en este momento tan doloroso. Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. o/163

Falleció el 11/12/2020. La comisión directiva del Instituto de Informaciones Comerciales de Federación Económica de Tucumán lamenta fallecimiento del señor Marcelo Yonna, presidente del Instituto de Informaciones Comerciales de Corrientes, y acompaña con dolor a su familia. o/163

Falleció el 11/12/2020. Alberto J. Mazzoni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañando a su familia en tan irreparable pérdida. o/159

Falleció el 11/12/2020. Juan Carlos Picasso y Lorena Lazaroff Pucciariello participan con profundo dolor el fallecimiento de un querido amigo. Ruegan a Dios por su eterno descanso y cristiana resignación a su familia. c/538

Falleció el 11/12/2020. Graciela y Alejandro Abraham, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su descanso eterno.

Falleció el 11/12/2020. Roberto Demonte y familia participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su eterno descanso.

Falleció el 11/12/2020. Laura Sprovieri y familia participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su eterno descanso.

Falleció el 11/12/2020. Roberto Demonte y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia, que San Pío les dé mucha fortaleza.

Falleció el 11/12/2020. Daniel Demonte y familia participan de su fallecimiento, acompañan con oraciones a su familia, en estos momentos tan tristes. Elevan oraciones y resignación.

Falleció el 11/12/2020. Juan Carlos Demonte y Cristina Devecchi participan con profundo dolor su partida, acompañando a sus familiares en estos momentos tan tristes.

Falleció el 11/12/2020. Directivos y personal de Expreso Demonte participan de su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

Falleció el 11/12/2020. Con profundo pesar despedimos al Sr. Marcelo Yonna, referente de Apicc, fallecido el día 11 de diciembre. Elevando una oración al cielo rogando por su eterno descanso, así como por el consuelo de su familia y allegados, mi más profundo pésame. Lic. Sebastián Slobayen, ministro de Turismo de Corrientes.

Falleció el 11/12/2020. El viceintendente de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, Dr. Emilio Lanari Zubiaur, y su esposa, Silvia Camino Pujol, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Rogando por su eterno descanso. c/532

Falleció el 11/12/2020. Eduardo Porta y Sra., participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo Marcelito, con quien hemos pasado momentos tan gratos de la vida. c/537

Falleció el 11/12/2020. El Sr. presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar su fallecimiento, rogando una oración por el eterno descanso de su alma. c/534

Falleció el 11/12/2020. Sergio Montanaro, Evelyn Karsten, Maribel Romero Feris de Karsten y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando cristiana resignación para sus familiares. c/535

Falleció el 11/12/2020. El ministro de Industria, Trabajo y Comercio, ingeniero Raúl Ernesto Schiavi, y equipo de trabajo acompañan a los familiares y seres queridos en este difícil momento. c/539

Falleció el 11/12/2020. El personal de la Secretaría de Cámara, Secretaría Privada de Presidencia, Prosecretaría, Dirección de Administración, Dirección de Personal, Dirección de Despacho y el Departamento de Ceremonial de la Honorable Cámara de Diputados participan con pesar el fallecimiento del hermano del Sr. coordinador técnico administrativo de esta Cámara, Dr. Mario Osvaldo Yonna, rogando una oración por el eterno descanso de su alma. c/534

Falleció el 11/12/2020. Te adelantaste, querido amigo. El Dr. Romilio Monzón y familia participan de su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan doloroso momento. Piden oraciones en su memoria.

Falleció el 11/12/2020. El Sr. ministro de Hacienda y Finanzas, Cr. Marcelo Rivas Piasentini, participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de la Sra. directora de Administración, Cra. María Elena Yonna, pidiendo al Altísimo lo reciba en la morada eterna y brille para él la luz que no tiene fin. c/540

Falleció el 11/12/2020. El personal del Ministerio de Hacienda y Finanzas acompaña a la Sra. directora de Administración, Cra. María Elena Yonna, en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso del alma de su hermano y resignación cristiana a sus familiares. c/540

Falleció el 11/12/2020. Carlos José Lertora y familia participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañando a sus familiares en tan triste momento. c/541

Falleció el 11/12/2020. Alberto Raúl Castro, María Leonor Pita de Castro y sus hijos, María y José Alonso, Martina Lourdes y Juan Castro, participan su fallecimiento y elevan plegarias por su eterno descanso.

Falleció el 11/12/2020. Supermax SA participa con dolor su fallecimiento, elevando una oración por su eterno descanso.

Falleció el 11/12/2020. Sus amigos de la Comisión de Economías Regionales de la Cámara Argentina de Comercio despedimos con gran tristeza a nuestro querido Marcelo. Te vamos a extrañar.

Falleció el 11/12/2020. Carlos Tomasella, Ma. Cristina Gotusso y sus hijas, Ma. Victoria y Ma. Eugenia, e hijos políticos, Patricio Méndez y Gonzalo Molina, participan con gran pesar el fallecimiento del querido amigo Marcelo, ruegan por su eterno descanso y los pesares a su familia.

Falleció el 11/12/2020. El Sr. gobernador de la Provincia, Dr. Gustavo Valdés, y señora participan con profundo dolor el fallecimiento del expresidente de Apicc, acompañan a su familia en tan difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

Falleció el 11/12/2020. Jorge Chamas y Gabriela Bernes de Chamas participan con profundo dolor su fallecimiento.

Falleció el 11/12/2020. Rafael Costa y su esposa, María Irene Araujo de Costa, y familia participan con muchísimo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Falleció el 11/12/2020. La Comisión Directiva de la Federación Económica de Corrientes lamenta el fallecimiento de nuestro dirigente empresarial Marcelo Yonna. Rogamos por su eterno descanso y consuelo a familiares y seres queridos.

Falleció el 11/12/2020 a los 64 años. El Consejo Directivo de Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia participa con profundo pesar del fallecimiento del reconocido y estimado dirigente empresario. Se solidariza ante la irreparable pérdida, haciendo llegar sus condolencias a los integrantes de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes y a toda su familia.

Falleció el 11/12/2020. La redacción que nunca quise hacer… Con profundo dolor en el espíritu participo el fallecimiento de mi particular amigo Marcelo… Primer presidente honorario y candidato a presidente honorario y candidato a presidente en los 100 años de Apicc. Un señor y gran dialoguista, defensor de los comerciantes y todos los asociados… defensor de principios como la futura ubicación del mástil donado por Apicc a la ciudad de Corrientes en la rotonda de la Virgen de Itatí y cual sería hoy su destino… Carlos Pirez, tesorero de Apicc.