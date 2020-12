Rearte destacó que Comu se convirtió en un equipo ordenado

La semana fue fructífera para Comunicaciones de Mercedes, que ganó los últimos cuatro partidos y pudo salir del fondo de la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

“Falta mucho, el torneo es muy largo pero los partidos iniciales nos hicieron repensar todos los objetivos, y hoy no nos queda otra que pensar partido a partido y no en ningún puesto para el final”, afirmó el entrenador Ariel Rearte.

“Era cuestión de esperar para poder jugar con el equipo completo. Frente a Obras nos tocó ganar, pero creo que el rendimiento del equipo ha sido parejo en los últimos juegos, y hemos podido quedarnos con 4 partidos”, agregó en declaraciones realizadas a La Red Deportiva (La Red Corrientes 107.1 MHZ).

Luego del triunfo que logró Comunicaciones frente a Obras el pasado viernes, manifestó que “la realidad se empezó a modificar. Recién este viernes jugamos con una configuración parecida a la que habíamos ideado cuando diseñamos el equipo, así como no nos salimos de foco ni nos volvimos locos al tomar decisiones cuando no podíamos ganar, recién hoy pudimos jugar con el equipo que pensamos en agosto”.

Para graficar, agregó: “Fue un gran partido del equipo: hoy está jugando el base de base, el dos de dos, el tres de tres, el cuatro de cuatro y el cinco de cinco, que no nos había pasado casi nunca en el torneo. Hoy podemos ganar o perder, pero el equipo está equilibrado”.

El último en llegar fue Jordan Adams (debutó contra Obras y aportó 16 puntos), “un escolta puro, natural, que juega la posición, bastante parecido a Fuller (ex San Martín), muy preponderante en el puesto. Era lo que nos faltaba, un jugador sólido”, explicó.

Mientras que sobre la llegada de Robert Battle se dio ante la imposibilidad de sumar, por el momento, a Brandon Walters. “Pudimos acomodar el equipo, estructurarlo como lo teníamos pensado inicialmente, y ahora hay que trabajar para sacar el mejor rendimiento y ver para qué estamos después”.

En cuanto al rendimiento colectivo destacó la defensa (solamente permite 76.1 puntos de promedio a los rivales) de los últimos partidos que “eleva el nivel de confianza, pero en ataque tenemos mucho para crecer”. Además dejó su opinión sobre la nueva modalidad, quedó de lado la denominada burbuja, que se implementó para la concentración de los equipos. “Ahora cada uno es responsable de lo que hace y no hace dado que la vida de los 10 equipos juntos conviviendo en un hotel no colaboraba”.

Por último, manifestó su agradecimiento a sus dirigidos. “Más allá de la cadena de derrotas que tuvimos, me saco el sombrero por los muchachos que dieron la cara, hicieron un montón de cosas que no están acostumbrados a hacer, y no alcanzaba pero hoy el equipo está muchísimo más estructurado y ordenado, así que a seguir trabajando para poder repetir los rendimientos”.