Cafiero: “La oposición no tolera que Cristina y Alberto se hayan unido”

Santiago Cafiero realizó ayer un balance del año de gestión del Gobierno, atravesado por las tensiones y diferencias entre el Presidente y la vicepresidenta, que los llevaron a distanciarse.

“Nunca toleraron que el Frente de Todos se haya unido, que Cristina, Alberto y Massa se hayan unido, porque de ese modo nosotros ganamos las elecciones”, afirmó durante una entrevista en el programa de Romina Manguel por FM Milenium.

El jefe de Gabinete también apuntó a los medios de comunicación y a los referentes opositores por alimentar versiones de “una fractura” en la coalición de Gobierno.

“No nos perdonan que nos hayamos juntado, que hayamos ganado la elección y no nos perdonan que llevemos adelante un proyecto distributivo, que busca recuperar el empleo, recuperar el mercado interno, recomponer un modelo de país distinto”, agregó.

Sin embargo, el jueves 10 de diciembre, el día que se cumplió el primer aniversario del Gobierno, el Presidente y su vice volvieron a compartir un acto público tras meses de distanciamiento.

Fue durante el evento en la sede de la ex Esma, donde se realizó la habitual entrega de los premios “Azucena Villaflor” por los derechos humanos. La última vez que Alberto y Cristina se habían mostrado juntos en público fue el 31 de agosto pasado, cuando el Presidente anunció la reestructuración de la deuda con los acreedores privados.

Cafiero también se refirió a las versiones de disputas dentro del Gabinete, luego de la primera carta de Cristina Kirchner contra los “funcionarios que no funcionan” en el Gobierno.

“Yo he tenido siempre una relación muy buena con todos mis compañeros del FdT, me he sentido respaldado siempre por todos”, enfatizó.

(AG)