Restricciones, investigación judicial y multas por el aumento de casos activos

“Presuntamente los nuevos casos que se registraron en los últimos días tendrían como foco una fiesta que se habría realizado el fin de semana anterior. Pero eso todavía es motivo de investigación”, indicaron desde Ituzaingó. Refiriéndose en este punto al incremento de casos positivos de covid-19 que -hasta el cierre de esta edición- totalizaban 47. Ante esta situación, el Comité de Emergencia Municipal adoptó una serie de medidas destinadas a limitar la circulación de personas y reducir así el riesgo de contagio. En paralelo, el Concejo analizará la propuesta que hoy recepcionará del Ejecutivo para establecer el monto de las sanciones que deberán abonar quienes no cumplan con las medidas sanitarias vigentes por la pandemia.

Salud Pública informó ayer en su parte diario que se detectaron otras 11 personas con covid-19 en Ituzaingó. Por lo que el número de casos activos en esa ciudad ascendió a 47. En este contexto, se reunió el Comité de Emergencias Municipal para evaluar qué medidas adoptarían.

Tras definirlas, minutos después de las 11, el intendente Eduardo Burna lideró una conferencia de prensa en la que detalló cuáles son las restricciones que regirán por ahora. En este punto, el funcionario aclaró que en los próximos días -de acuerdo a la situación epidemiológica- resolverán si esas medidas continúan o se modifican.

En vigencia

Burna detalló que las reuniones familiares y sociales se podrán realizar con un máximo de 10 participantes, los deportes en equipos quedaron suspendidos, los eventos religiosos se podrán realizar ocupando sólo el 25% de su capacidad e idéntico porcentaje regirá para los gimnasios.

Mientras que en los “bares y restaurante se permite hasta 10 comensales por mesa”, precisó. Al mismo tiempo aseveró que se habilitará “la temporada con todos los cuidados y protocolos sanitarios”. A su vez, desde la Comuna aclararon que “los actos de colación quedan a decisión de cada colegio”.

De oficio y legislación

Burna también anunció ayer que enviaría un proyecto al Concejo para que se establezcan sanciones para quienes no cumplan con el protocolo sanitario por la pandemia. “Hasta ahora, el Municipio sólo puede multar a los comercios. Pero ahora lo que se evaluará es que también eso se aplique a particulares que -por ejemplo- organizan un evento con un número de participantes mayor al permitido”, indicaron desde el recinto a El Litoral. En este punto, expresaron que hoy recibirían el proyecto del Ejecutivo y se definirá entre los concejales “si sacamos una resolución ad referendum o hacemos una sesión especial para tratar el tema”.

En paralelo, este diario consultó sobre una investigación que está en curso. “De oficio, la Justicia está realizando las diligencias necesarias para tratar de determinar si existió una fiesta en la que no se respetó el protocolo. Una cuestión no menor porque presuntamente allí se podría haber generado el foco de contagios actual. Igual eso es algo que aún no se puede afirmar, está siendo investigado”, manifestaron.

(CC)