Durán Barba: “Estoy completamente decepcionado de Alberto Fernández”

El asesor político Jaime Durán Barba participó del programa La Trama del Poder, por LN+, y al analizar la coyuntura política disparó duras críticas contra el Gobierno. “Estoy completamente decepcionado de Alberto Fernández”, admitió.

“Creo que al principio el Presidente tuvo una actitud de diálogo que era coherente con lo que habló en la campaña, yo supuse que él mantendría eso y me agradó que Horacio [Rodríguez Larreta] tuviera una actitud de diálogo. Lamentablemente, estoy completamente decepcionado de Alberto Fernández, porque no es lo que era. Aumentó la grieta como nadie”, sentenció el analista político.

“Esta traición que le hizo a Horacio el día que le empezó a bajar a la Ciudad fue una barbaridad. Si esa hubiera sido su actitud ideológica a lo largo de la vida yo diría: ‘Bueno, el señor es como Luis D’Elía, siempre ha sido así. Pero Fernández oscila de una actitud a otra. De a ratos parecería que es el Presidente y por otros que se conforma con ser decán de la vicepresidenta. Le falta entereza”, remató el exasesor de Mauricio Macri.

“Es un despelote de Gobierno donde hay gente de todo tipo, pero que no está coaligada. No tiene un programa. Se ven cosas insólitas. No soy un fanático de ningún tipo, pero que en la Argentina se esté instaurando un día anual del montonero es una chifladura. Son cosas de la Guerra Fría, del siglo pasado”, continuó Durán Barba.