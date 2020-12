Martín Cirio dejó la Argentina tras ser denunciado por apología de la pedofilia

El youtuber argentino Martín Cirio, conocido como La Faraona, anunció a través de las redes sociales que abandonó la Argentina para radicarse por un tiempo en Estambul, Turquía, donde se encuentra en estos momentos.

La decisión del influencer tuvo que ver con la necesidad de realizar un cambio de aire luego del repudio que generaron en las redes sociales antiguos tuits suyos en los que hacía referencias a la pedofilia, por lo que incluso fue denunciado ante la justicia.

Cirio anunció primero en su canal de YouTube, con un extenso video, que se iría a vivir a Estambul. Allí también explicó las causas de su decisión de cambiar de país de residencia y también contó por qué eligió esa ciudad para emigrar. Más tarde, en su cuenta de Instagram, publicó posteos e historias en las que ya se lo vio instalado en la mencionada ciudad turca.

En su canal de YouTube -que cuenta con unos 723.000 suscriptores-, Cirio subió una grabación con el título sugerente de "Me voy a..." donde, de frente a la cámara, el particular personaje surgido de las redes sociales contó que dejaría el país por un tempo.

El video comienza con Cirio que muestra una valija en un rincón de la habitación mientras dice: "Estos meses de abstinencia (de redes) fueron tremendos para mí. Como verán, hay una valija. Ya se imaginarán, me voy del país. Me voy a Turquía".

A continuación, explica que se va a Estambul porque allí tuvo extraordinarias experiencias sexuales y luego se mete de lleno en los motivos por los cuales tomó la decisión de partir de este país.

"No les voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz -contó-. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando un poco funcionar. La gente que me sigue en Twitter. No, Twitter no, no tengo más y nunca más voy a abrir esa cuenta. Veo Twitter y lloro, me trae bad memories (malos recuerdos)".

La referencia de La Faraona a esa red social tiene que ver con que allí, hace un par de meses, y luego de que tuviera una discusión con el cantante El Dipy, salieron a la luz antiguos mensajes donde lisa y llanamente había referencias directas a actitudes pedófilas.

Si bien se excusó por esos mensajes, y señaló que "se desconocía a sí mismo", el repudio en redes no tardó en llegar. Incluso hubo una denuncia por "apología del delito", por la cual la justicia allanó en noviembre la casa del youtuber y secuestró celulares, computadoras y 89 unidades de almacenamiento.

En la continuidad del video el influencer se refirió también a su escasa participación actual en redes en comparación a la presencia que tenía antes. "Los que me siguen en Instagram se dan cuenta que posteo menos ¿Saben por qué? Porque estoy en el suelo llorando", señaló en la grabación, un tanto en serio y otro tanto en broma.

"No lo hago como víctima"

"Igual esto no lo estoy haciendo como víctima -aclaró inmediatamente-. No soy ninguna víctima. Estoy mal y me voy a Turquía. La gente que está mal no se puede ir a Turquía, soy consciente de mis privilegios de niña rica y blanca".

Luego, se refirió directamente al tema de sus posteos y el repudio de los usuarios. "Lo de la cancelación fue muy duro para mí, porque no fue solo eso, fue un montón de cosas que vinieron con eso, como que de repente perdí un montón de amigos circunstanciales que para mí no eran circunstanciales, y un cúmulo de cosas que pasaron después, todas cosas muy oscuras", señaló.

"No soy un superhombre. Todos podemos resistir ciertas cosas hasta cierto punto y en este momento de mi vida me pasaron muchas cosas, muy oscuras todas juntas. Algunas que saben y otras que no sabían porque no estoy listo para hablar de algunas cosas. Me siento como que recién estoy volviendo a trepar a la superficie", explicó.

Y tras el anuncio de su partida de la Argentina, Cirio posteó en su cuenta de Instagram imágenes en las que se lo ve ya instalado en Estambul. Su última publicación, realizada hoy lunes, lo muestra a él en una foto con una toalla en la cabeza colocada a modo de turbante, acompañada por la leyenda: "Martina en Turquía. Gracias por acompañarme en todo lo que hago". El mensaje finaliza con el hashtag #LosViajesDeLaFaraona.

En sus historias de Instagram, en tanto, publicó una serie de videos en los que anuncia que ya llegó a su "nuevo hogar" y en los que muestra los diferentes objetos que hay en la nueva residencia en la que está instalado, y los problemas profundos con los que se encuentra en otra cultura a la hora de consumir agua, hacerse un té en hornallas diferentes o enchufar algún aparato eléctrico argentino en los tomacorrientes turcos.

