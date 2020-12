Boca Unidos recalcula y ahora va por un “objetivo Central”

Luego de la temprana y frustrante eliminación de la lucha por el ascenso, en la reanudación del torneo Federal A 2020, Boca Unidos tiene la obligación de cambiar rápidamente de chip, ya que el primer desafío del año entrante será el partido ante Rosario Central por la Copa Argentina.

El encuentro, correspondiente a los 32avos. de final aún no tiene confirmación de fecha, hora y sede, aunque no pasaría de la primera quincena de enero. El cotejo se jugaría en el flamante estadio único de San Nicolás, escenario recientemente inaugurado y próximo a la ciudad de Rosario.

Para definir la fecha, que podría ser el domingo 13 del mes próximo, restaría saber si el Canalla tiene chance de clasificar a la final de la Zona Complementación de la Liga Profesional (hoy pueda alcanzar a Defensa y Justicia en la cima del Grupo A si le gana a Aldosivi en Mar del Plata), ya que como es habitual, los equipos de primera división tienen prioridad para definir esas cuestiones.

La continuidad del técnico aurirrojo, Claudio Marini, cuyo contrato finaliza a fin de este mes, es por ahora una incógnita. Desde la dirigencia se manifestó a este medio que aún no se tomó una definición al respecto, mientras que otra fuente consultada deslizó la posibilidad que el “Cabezón” pueda estar al frente del equipo ante Rosario Central.

Boca Unidos viene de finalizar su participación en la Fase Reválida Norte del torneo Federal A el domingo, oportunidad en que alcanzó un agónico empate en tres goles en su visita a Juventud Unida de Gualeguaychú.

No integraron la delegación que viajó a la ciudad entrerriana algunos futbolistas históricos de la institución, como Rolando Ricardone (cumple una suspensión), Leonardo Baroni (contractura) y Martín Fabro, quien se recuperó de un desgarro, pero no se habría considerado conveniente arriesgarlo en un partido que no definía nada, además de Franco Lazzaroni, quien se retiró lesionado del partido ante Unión de Sunchales.

Debido al compromiso pendiente por la Copa Argentina, el plantel de Boca Unidos seguiría entrenando -haría sólo una pausa por fin de año- para llegar de la mejor manera al encuentro ante Central.

En todo caso, después de enfrentar al Canalla, los futbolistas tendrían licencia, para luego ya comenzar la pretemporada de cara al torneo Federal 2021.

