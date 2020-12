Trump insinúa que será candidato en 2024

El presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó ayer durante una recepción festiva en la Casa Blanca que volvería a postularse para el cargo en 2024, mientras continúa alegando fraude en las elecciones del 3 de noviembre que ganó el demócrata Joe Biden.

“Han sido cuatro años asombrosos”, dijo el presidente ante una multitud, que incluía a miembros del Comité Nacional Republicano. “Estamos tratando de hacer otros cuatro años. De lo contrario, te veré en cuatro años”.

Pam Pollard, miembro del comité nacional del Partido Republicano de Oklahoma, que participó del encuentro, transmitió imágenes de los comentarios de Trump en vivo en Facebook. En el video se escucha que Trump continúa alegando fraude electoral para explicar su derrota ante Biden.

Las últimas acusaciones se produjeron pocas horas después de que el fiscal general William Barr dijera que el Departamento de Justicia no había descubierto pruebas de un fraude electoral generalizado y que no encontró nada que cambiara el resultado de las elecciones. “Sin duda es un año inusual. Ganamos unas elecciones. Pero eso no les gusta”, aseguró Trump al grupo.

“Lo llamo una elección fraudulenta, y siempre lo haré. Honestamente, esto es una vergüenza”, dijo desde la gran escalera de la Casa Blanca, según CNN.

Subrayó además ante los asistentes que “han sido cuatro años increíbles”.

Trump aún tiene que ceder ante Biden, a pesar de que su Gobierno dio luz verde a la transición.

