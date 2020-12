Tarifaria: en la audiencia pidieron la revisión de algunas subas por la pandemia

El Concejo Deliberante realizó ayer la audiencia pública correspondiente al proyecto de ordenanza Tarifaria para 2021, remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, que contó con la participación de la Defensoría de los Vecinos y la Asociación de la Producción, Industria y Comercio (Apicc), quienes coincidieron en que el incremento en los tributos ronda el 38 por ciento, superior a la inflación proyectada y que apelan a que se considere la pandemia y sus consecuencias al momento de aprobar el incremento en los rubros mas afectados.

Y tras su participación en la audiencia pública, el representante de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio (Apicc), Carlos Vasallo dialogó con El Litoral y señaló algunos de los puntos que destacaron en su exposición. “Hay un tema de la cartelería que lo vemos como un desdoblamiento en la tasa y el nuevo concepto tiene un incremento muy alto, aunque puede leerse que el dinero que le facturaran a cada una de esas aperturas de esas tasas no justifica pagar eso y la consecuencia que nosotros avisamos, porque ya lo hemos vivido, es que bajan los carteles o los blanquean, eso nos lleva a una situación de una ciudad muerta, que no está vestida”.

En cuanto a la tasa de seguridad e higiene que era uno de los temas que el sector comercial analizó, Vasallo destacó que quedó igual, pero al mismo tiempo señaló el ajuste que se ha hecho a los montos mínimos. “Más o menos estamos en el orden del 38 por ciento, nosotros tratamos de justificar el número”, indicó.

En cuanto a las habilitaciones comerciales dijo que “esto no tiene costo se hace por internet, mientras que la tasa de inspecciones está más o menos acorde con los mismos guarismos. Lo importante es que todo lo que es vía internet, que es un proceso que ha encarado el Ejecutivo, nosotros lo destacamos siguen teniendo tasa 0, siendo esto algo muy eficiente”.

Y sobre la tarifaria en relación a la pandemia del coronavirus que afectó a varios sectores del rubro dijo que “si bien no es tema de la tarifaria en sí, sino es dotarle al Ejecutivo Municipal de las herramientas necesarias para ir resolviendo el problema de la gente. Hay actividades que todavía no volvieron, pero tienen que seguir abonando la tasa de habilitación o de registro para no perder ante la expectativa de volver".

“Las combis, los bares, los que están utilizando los espacios públicos, porque si vamos por la tarifaria van a tener que pagar por el uso de ese lugar, pero en realidad lo están usando por un tema sanitario no porque quieren, porque cada uno tiene su espacio. Esto sería engrosar los costos, por eso les pedimos que lo estudien para el año próximo”, detalló.

“El intercambio fue mucho más provechoso que la exposición en sí. Siempre se genera un espacio de pregunta y respuesta con los concejales donde todos nos nutrimos”, concluyó.

En tanto, también participó en la audiencia pública el defensor de los Vecinos Agustín Payes y sobre su participación comentó a El Litoral que “el 38 por ciento de incremento es bastante más elevado de lo que el intendente Eduardo Tassano habló de que los números estaban por debajo de la inflación para este año que es hasta octubre, del 25 o 26 por ciento y la proyectada hasta fin de año es del 30 por ciento, por lo que el incremento es superior”.

“Además creo que no han hecho un análisis rubro por rubro. Por ejemplo el caso de un chofer de los colectivitos escolares, la licencia anual no sufre incremento, pero el fondo de mejoras de transporte tiene un 30 por ciento de incremento, el impuesto al automotor lo mismo. Entonces por un lado te dan y por el otro te quitan. No hicieron un análisis profundo de cada sector considerando que vivimos un año donde hubo rubros que no trabajaron y otros sí y facturaron muy bien. No se contempló la situación de los transportistas en caso de que haya un rebrote de coronavirus y se suspendan las clases por ejemplo”.

“En Corrientes desaparecieron los organizadores de eventos, se fundieron los jardines maternales el 90 por ciento desaparecieron. Esta es una oportunidad que ameritaba un análisis exhaustivo de la tarifaria y no lo que se hace comúnmente que se aumenta todo. Se tenían que tomar el tiempo de analizar cada rubro y salir todos juntos de esta situación”, prosiguió.

Payes también se refirió a la Tasa de Seguridad e Higiene y dijo que “los bancos van a pagar más que los casinos. Se propone un 700 por ciento pasan de pagar 21.000 a 180.000 pesos. Indiqué que puede haber un error de tipeo y no me contestaron, porque dije que el banco en 20 por mil que son las alicuotas, tienen el 20 por ciento, son cosas muy distintas. Me preocupa mucho que esto no se corrija porque van a tener que pagar mucho más y esto se va a trasladar a los clientes.

Otro de los temas es el de obras particulares donde hay rubros que se reducen pero otros que aumentan un 90 por ciento”.

“No hubo un análisis y un incentivo por la pandemia”, concluyó Payes.

(MNR)