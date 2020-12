Tenista mexicana fue demorada y enviada de regreso a su país

Ana Sofía Sánchez Palau, una tenista mexicana muy conocida en el circuito profesional femenino, quedó demorada en Ezeiza y enviada de regreso a su país.

La tenista, que vivió siete años en Buenos Aires, decidió venir a la Argentina a instancia de sus entrenadores para participar de unas jornadas de entrenamiento intensivo en el Instituto Superior de Deportes porteño por el período comprendido entre el 28 de diciembre de 2020 y el 22 de enero de 2021. Pero no pudo ser: estuvo casi un día varada en el aeropuerto de Ezeiza y la enviaron de vuelta a su país.

Según relata desde su casa en San Luis Potosí, “tomamos la decisión de ir a Argentina por tres semanas porque vimos en Internet que podían entrar deportistas. Necesitaba terminar mi preparación”. Embarcó junto a Savignano y Bujniewicz, cuenta, el 27 de diciembre a las 22.15 horas en el aeropuerto de la ciudad de México. “Cuando llegamos a Buenos Aires y nos dirigimos a Migraciones, ellos pasaron normal y a mi me retuvieron. Me decían que una autoridad ‘de arriba’ me tenía que autorizar la entrada”, le cuenta a Infobae. Según una fuente de Migraciones, la actuación de los funcionarios argentinos fue la correcta.

(EN)