La psiquiatra está “a derecho y a disposición de la Fiscalía”

El abogado defensor de la psiquiatra de Diego Maradona aseguró ayer que su clienta “está a derecho y a disposición de la Fiscalía” y que presta su “consentimiento” para la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos realizados el domingo pasado.

Vadim Mischanchuk, el letrado que representa a Agustina Cosachov, dijo al canal TN que no pidió la eximición de prisión de su defendida ya que entendió “que no había riesgo de detención”, diferenciándose así de la estrategia legal que tomó el médico Leopoldo Luque. “Ella está a derecho y a disposición de la Fiscalía para venir a notificarse y para venir a declarar, si así lo consideran necesario. Ese es el principal motivo por el cual no presenté una eximición de prisión. Y segundo, el delito del que estamos hablando”, señaló Mischanchuk, tras lo cual agregó que “todo indica que sigue como una investigación sobre supuesta responsabilidad profesional médica”.

Mientras tanto, se avanzará con la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados el domingo.

(JML)