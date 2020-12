Rechazaron el amparo del juez Castelli para seguir en la causa de los cuadernos

La jueza en lo contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez rechazó ayer el amparo que el juez Germán Castelli presentó para que no anule su traslado al Tribunal Oral Federal 7, que tiene a su cargo el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. La situación de Castelli es similar a la de los jueces de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y los tres llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un per saltum. Pero el máximo tribunal resolvió las situaciones de Bruglia y Bertuzzi, distinguió la de Castelli y ordenó que el caso volviera a primera instancia para que allí fuera resuelto. La Corte dijo que los traslados de Bruglia y Bertuzzi eran válidos, pero cuestionó ese mecanismo porque no está previsto en la Constitución nacional. Dijo que los traslados no son permanentes sino momentáneos hasta que la vacante sea cubierta. En los casos de Bruglia y Bertuzzi, dispuso que continúen en la Cámara Federal hasta que concluya el concurso público de elección de los nuevos jueces, al que los magistrados podrán presentarse. El Consejo de la Magistratura de la Nación ya abrió ese concurso.

(AG)