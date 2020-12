El fuerte mensaje de Dalma Maradona a Matías Morla: “Tu condena es social”

A poco más de una semana de la muerte de Diego Armando Maradona, la disputa entre familiares y el último entorno del Diez sigue dando que hablar. La que tomó la palabra ahora fue Dalma Maradona, la mayor de las hijas que tuviera el astro con Claudia Villafañe.

Luego de que el último representante legal de Diego, Matías Morla se refiriera en duros términos a su hermana Giannina, Dalma contraatacó con munición gruesa en su cuenta de Instagram.

Dalma recogió el guante por unos audios de Morla que circularon en el programa Intrusos en el que culpaba a Giannina por no haber podido asistir al velorio de Maradona ni en la Casa Rosada ni en el cementerio privado Jardín de Bella Vista.

“Nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá”, acusó el letrado.

Luego de demostrar en una historia de Instagram que Morla le había impedido mencionarla, y bajo el título “Mas cagón no se consigue”, escribió un posteo defendiendo a Giannina y haciéndose cargo de la decisión.

“Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente”, escribió Dalma y anticipó que le iniciaron un juicio a Morla. “Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí cara a cara”, continúa el duro descargo de la mayor de las Maradona.

“Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra”, continúa la actriz, y agrega: “pero si no tu condena es social... " A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá”. En el párrafo final, la actriz se refiere en términos irónicos al abogado de su padre. “Y por último agradeceme... menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto”.

Infobae