Finalmente el ministro de Salud tiene razón

Por Leticia Oraisón de Turpín

Orientadora Familiar

Especial para El Litoral

Circula en la web un video sobre lo que expresó el ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González García, el 1° de diciembre, ante el Honorable Congreso de la Nación Argentina, en el marco de la discusión sobre el proyecto de ley de aprobación del aborto.

Textualmente dijo: “Acá no hay dos vidas como dicen algunos. Aquí hay una sola persona y lo ‘otro es un fenómeno’. Sino estaríamos ante el mayor genocidio de la historia universal”.

Y sí, es como dice el ministro, es exactamente como lo manifestó, es el mayor genocidio a nivel universal, lo que se está planteando en el Congreso de la Nación, con respecto a la aprobación y apología sobre el aborto de vidas humanas.

Y el ministro lo sabe muy bien, porque conoce o debiera conocer, todos los estudios sobre embriología humana y todo lo comprobado acerca de la biología reproductiva. Debe saber que hay vida humana desde el comienzo, desde el mismo momento de la gestación.

Hasta los más ignorantes sobre el tema, sabemos que no somos unos “fenómenos” que después de las 14 semanas nos convertimos mágicamente en seres humanos. Todos los seres vivientes tenemos un comienzo, no nos transformamos repentinamente en algo, lo somos desde el inicio y paulatinamente vamos desarrollándonos hasta terminar de formarnos. Hay un corazón latiendo ¿y no hay vida? Evidentemente hay un desprecio y una desvalorización de la verdad biológica y mucha confusión discursiva, que termina con una imputación acertada de la realidad que se discute.

Tiene razón el ministro, se está discutiendo la posibilidad de aprobar un proyecto genocida de seres humanos, de los más vulnerables e indefensos, sin que a ninguno de los mentores se les mueva un músculo de la cara, ni se ruboricen y avergüencen de sólo manifestarlo.

No es creíble que tanta perversión quepa en una mente formada e instruida, atentando y desafiando los estudios científicos que hablan claramente de la dignidad del ser humano desde su gestación.

Según el diccionario “genocidio”: es aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social, por motivos raciales, políticos, ideológicos o religiosos.

Y aquí bajo un manto discursivo manipulativo de humanitarismo y protección de los abortos clandestinos en las clases pobres, lo que en realidad se hace es control de la natalidad. Si no, ¿porque está solventada la promoción y apología del aborto por los grandes capitales y magnates del mundo? ¿Por caridad o solidaridad? ¡No! porque si fuera por solidaridad se daría y se financiaría la ayuda y el sostenimiento en el tiempo, a las implicadas en esta problemática, cosa que no se hace, sólo se impulsa a que las propias madres maten a sus hijos y punto final, total descompromiso con el tema inmediatamente. Las consecuencias las pagan las madres, con el arrepentimiento y el pesar de por vida. Allí no queda nadie que las consuele. Realmente el ministro tiene razón, estamos ante el mayor genocidio de la historia universal, lo traicionó su conciencia y su conocimiento de la verdad.