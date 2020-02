Interna en el Gobierno por los “presos políticos”

El canciller, Felipe Solá, negó que haya presos políticos y consideró que “hay presos que la Justicia podría no tener y están presos”, a la vez que afirmó que la disidencia de su par de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en esta cuestión “mete ruido, llama a una controversia que se hace pública”.

También, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero reveló que la posición oficial del Ejecutivo es que “no hay presos políticos” pero sí “detenciones arbitrarias”, debido a que un preso político es una persona que fue detenida sin proceso.

En tanto, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se sumaron a la polémica por los “presos políticos” que divide al oficialismo. Ambos coincidieron con la postura del kirchnerismo duro y apuntaron al macrismo y el Poder Judicial por los detenidos en las causas por supuesta corrupción.

“Si hay políticos presos y se usa la Justicia para ponerlos presos, lo correcto es llamarlos presos políticos. Políticos presos con prisiones preventivas, arrepentidos truchos”, afirmó Kicillof en una entrevista que concedió al diario Perfil.

El gobernador bonaerense insistió en que hace tiempo que en el país se instauró el lawfare y que el kirchnerismo fue víctima de una persecución judicial.

De esta manera, la cuestión respecto a la situación judicial de dirigentes como Milagro Sala, Julio De Vido y Amado Boudou, que fueron condenados y encarcelados en diferentes causas durante la gestión de Cambiemos, sigue generando rispideces dentro del Gobierno y del Frente de Todos.

“No diría que hay presos políticos, sino que hay presos que la Justicia podría no tener presos y están presos. La decisión no es del Poder Ejecutivo, sino de una Justicia que en muchos casos esté influida o no se siente influida”, sostuvo Solá.

Consultado sobre la disidencia que expresó Gómez Alcorta en esta cuestión, Solá consideró: “Mete ruido, llama a una controversia que se hace pública”.

Mientras desde el oficialismo apuntan al Poder Judicial y al macrismo por los detenidos por casos de corrupción, el juez federal con despacho en los tribunales de Comodoro Py Rodolfo Canicoba Corral no quedó fuera del debate, sino que, por el contrario, sugirió que hablar de detenciones arbitrarias o de presos políticos es una consideración política.

En diálogo con el programa Toma y Daca, emitido por AM 750, el magistrado dijo que esas consideraciones políticas “ni siquiera son contradictorias” y que hay que ver “caso por caso”.

Canicoba Corral dictó la orden de prisión preventiva contra el sindicalista Omar “el Caballo” Suárez, que pasó más de dos años detenido. En las declaraciones radiales de ayer dijo que no iba a referirse en términos personales al debate sobre las detenciones.

El magistrado también aludió a la muerte del juez Claudio Bonadio y se refirió a la acordada que firmó junto con varios de sus colegas. Dijo que lo hizo “para acompañar a su familia” y a pesar de que “en más de 25 años de trabajo cercano en los tribunales de Comodoro Py” no haya compartido mucho de su accionar.