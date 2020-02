Buenas ventas en gastronomía

El Día de los Enamorados no pasó desapercibido en la ciudad, sino que las demostraciones de afecto se hicieron visibles en varios aspectos: restaurantes con una gran concurrencia de parejas, la búsqueda de los clásicos regalos florales o de dulces y hasta se colgaron afiches con declaraciones de amor en plena peatonal Junín.

El rubro más favorecido por esta fecha fue el gastronómico, dado que durante la mañana las bandejas de desayuno fueron lo más buscado y por la noche los bares tuvieron una gran concurrencia.

Así por ejemplo desde Medialunas Cantentitas, expresaron aEl Litoral: “Tuvimos muchísima demanda de bandejas de desayuno”. En esa misma línea, desde un bar indicaron que tenían varias reservas para la noche de San Valentín y otro restó prefirió no guardar lugares ante la gran demanda.

Por otro lado, desde una casa de flores, señalaron que se encontraban con una gran demanda de clientes. En tanto que desde otro negocio, indicaron que si bien el nivel de venta fue bueno no superó al de otros años.“La crisis se sintió, tuvimos mucho envío de flores, pero antes se llevaban un ramo completo y ahora buscan reducir los gastos. La rosa fue lo más demandado”, señaló el encargado de una florería.