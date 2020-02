Bullrich: “En la Argentina hay una nueva grieta y está en el Gobierno”

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de la interna oficialista entre Sergio Berni y Sabina Frederic para definir el manejo de las fuerzas federales en el territorio provincial y consideró que se trata de “una nueva grieta que se abrió en el seno del Gobierno”.

Días atrás, el ministro de Seguridad provincial le reclamó a su par de la Nación que retire a las fuerzas federales de la Provincia lo que generó chispazos y debió interceder el presidente Alberto Fernández.

En diálogo con TN, Bullrich lanzó: “No se está discutiendo si gendarmes sí o gendarmes no. Se discute quién y cómo conduce. Las fuerzas están pero no tienen instrucciones de por dónde ir y cómo patrullar. Hay una grieta nueva que se ha abierto en el seno del Gobierno en distintos planos. Y en Seguridad está costando caro. Cualquier intendente quiere gendarmes”.

Y subrayó que “hay dos líneas que se van expresando en distintas áreas” oficiales.