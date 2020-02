Educación asegura que con las jornadas escolares se cumplen 186 días de clases

El calendario escolar 2020 de cada provincia se graficó en un mapa elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación, donde Corrientes figura entre las nueve jurisdicciones que no llegarían a cumplir con los 180 días de clases obligatorios por ley.

Desde el Ministerio de Educación, por otra parte, explican que en el mencionado informe no contabilizan las jornadas colegiales ni el recupero de trabajo que se realiza los sábados. Con estas especificaciones, aseguran que Corrientes alcanzaría a cumplir 186 días de clases. “No sabemos cuál es el parámetro de análisis del Observatorio, pero el calendario escolar 2020 cumple con los 180 días de clases. Además, se aprobó por una resolución que fue establecida y aprobada por el Consejo Federal de Educación, que a su vez no hizo ningún tipo de observaciones”, explicó a El Litoral el subsecretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Julio Navias.

Del informe del observatorio se desprende además que en la provincia se contabilizó 179 días de clases, considerando las fechas establecidas desde el inicio hasta la finalización del ciclo lectivo. Del total se restan los feriados nacionales, provinciales, el receso y el Día del Maestro.

En este sentido, Julio Navias manifestó que la diferencia numérica está relacionada a una cuestión de interpretación. “No nos computaron las jornadas institucionales que organizamos, como por ejemplo encuentros científicos, tecnológicos o artísticos. Todas estas actividades se realizan todos los años porque tienen un contenido fuertemente pedagógico, y por eso también no son considerados días de suspensión. Además, para nosotros algunos sábados forman parte del ciclo lectivo porque los utilizamos para recuperar clases, para tomar exámenes o realizar otros encuentros”, precisó el referente de gestión educativa.

Dicho esto, Navias aseguró que “si contabilizamos los días sábados que usamos para la recuperación de contenidos, todo nos da 186 días de clases. En cada trimestre tienen que completar como mínimo el 90% del contenido previsto y cuando surge alguna situación especial se debe recuperar”.

Por lo pronto, el calendario escolar determinó que el personal directivo regresará a los establecimientos educativos mañana, para dar inicio a las múltiples planificaciones áulicas.

Un dato no menor es que hasta la fecha no hubo anuncio de paro docente en la provincia, por lo que las clases comenzarán el 2 de marzo.

Impacto

El control de las fechas fijadas en el calendario escolar no es un tema menor por varios aspectos. Por un lado, porque su obligatoriedad se encuentra sustentada en la ley 25.864, que desde 2003 establece un ciclo lectivo anual no menor a 180 días.

Por otro lado, Guillermina Tiramonti, investigadora de Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), señaló: “Que la escuela pueda brindar regularidad y previsibilidad en su calendario no solo impacta positivamente en la tarea estrictamente pedagógica y por tanto en la organización de los aprendizajes de los alumnos, sino que además socializa al alumno en un ambiente institucional donde prima un ritmo de trabajo continuo y sin interrupciones”.

Más allá de la cantidad de días de clase, Tiramonti subraya que es fundamental “el uso que se haga de ese tiempo y la riqueza de los aprendizajes de los alumnos”.

En esta línea, considerando los calendarios escolares de los últimos tres años, en todos ellos aseguraban un cumplimiento que rondaba entre los 180 y los 185 días.