En Santa Catalina reclaman limpieza tras caso de dengue

Vecinos de Santa Catalina iniciaron hace varios días una campaña de concientización y una serie de pedidos luego de que en el barrio se detectara un caso positivo de dengue. Si bien no es autóctono, encendió el alerta entre los habitantes de la zona, que activaron algunas medidas.

El punto de mayor preocupación son los amplios espacios sin desmalezar en los alrededores de las viviendas. Si bien los vecinos cuentan con varias máquinas adquiridas por ellos mismos y cortan habitualmente el pasto, aseguran que no es suficiente y reclaman ayuda.

Por este motivo y sobre todo luego de las lluvias, piden al Municipio que realice tareas de desmalezamiento y mantenimiento de los predios del barrio de manera frecuente, justamente para evitar riesgos no sólo por el dengue sino también por otros problemas que puede acarrear. “Hay sectores en que el pasto ya mide más de un metro y medio”, comentó ayer uno de los vecinos de Santa Catalina a El Litoral.

Asimismo, señalaron que el Estado provincial realizó una fumigación en la zona, pero el temor persiste porque hay sectores con el pasto muy alto y que seguirá creciendo luego de la abundante lluvia de ayer.

En este sentido, el vecino expresó que “el pedido de desmalezamiento ya no es para que quede lindo el lugar, se trata de una cuestión de salud pública, ni más ni menos”.

De esta manera, intentarán darle un nuevo impulso al pedido de limpieza, que ya lleva un tiempo, más allá de las tareas de saneamiento que los mismos vecinos realizan en los momentos disponibles que tienen. En varias notas formales presentadas ante el Municipio, los vecinos habían planteado la necesidad de profundizar las labores de limpieza, además de otros servicios como el barrido de las calles.

Por otra parte, como método preventivo los vecinos lanzaron también varios mensajes de concientización para que los habitantes del predio tomen recaudos para prevenir la presencia de mosquitos y las enfermedades que pueden transmitir, incluido el dengue. Por ello, a través de varios espacios que tienen en las redes sociales, publicaron videos con recomendaciones básicas e instando a cumplirlas.

Aunque cuentan con proyectos y algunas inquietudes para el barrio, los vecinos de Santa Catalina expresaron que por el momento su mayor preocupación es que se realicen tareas de limpieza en los terrenos para prevenir problemas sanitarios.