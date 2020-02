Valdés alista nueva ronda de gestiones ante Nación en busca de fondos para obras

El gobernador Gustavo Valdés se alista para una nueva ronda de gestiones ante funcionarios nacionales. El mandatario intentará destrabar fondos para avanzar en obras que están paradas. En total serían 14 los proyectos que esperan la remisión de recursos para continuar.

El propio Valdés confirmó a inicio de la semana que “hay obras que nos preocupan porque están paradas, como la Escuela de Vías Navegables, que tenemos que reactivar, y hay otras escuelas que también están frenadas. Así que por ese motivo estaremos yendo la semana que viene a Buenos Aires a destrabar esos fondos”.

Días después el mandatario detalló en declaraciones radiales que serían 14 los frentes de obras que están demorados porque la Nación no remite fondos.

En ese sentido, sería un hecho que el Gobernador se reunirá con el ministro de Obras Pública, Gabriel Katopodis. El encuentro ya había sido anunciado por el ministro de Obras y Servicios Públicos local, Claudio Polich, quien había confirmado a El Litoral que Katopodis los recibiría a mediados de febrero.

Entre las obras que esperan fondos se destacan: la construcción de un par de escuelas en Bella Vista y otros municipios; la Ruta 40; el Puerto de Itá Ibaté, entre otras. “Los trabajos están paralizados en 14 escuelas, pero algunas obras no están paradas por falta de fondos”, advirtió. “Es el momento de traer dólares de afuera, porque conviene invertir en obras. Los recursos tienen que estar mejor distribuidos y no es algo inalcanzable para el Gobierno nacional”, apuntó Valdés hace un par de días y reclamó: “Tenemos que lograr que haya una mirada más federal y eso lo podemos lograr con inversión en infraestructura”.

En Buenos Aires, el mandatario ya se reunió con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, con quien firmó un convenio para la implementación de la Tarjeta Alimentar, que beneficiará a más de 90 mil correntinos. En total serán 52 mil plásticos que se entregarán desde marzo.

Antes, el mandatario se había reunido con el presidente Alberto Fernández, en compañía de los otros gobernadores radicales.

Durante esta semana, el mandatario se dedicó a recorrer obras en Capital.

“Terminamos la Teniente Ibáñez, que es una avenida de 670 metros y vamos a estar trabajando con cordones cunetas. Además de reuniones con las distintas áreas para planificar lo que se viene”, había anticipado.

Además, el mandatario espera la visita de los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Mendoza, Rodolfo Suárez, ambos radicales, para el este fin de semana de carnaval.

Vendrán para presenciar el desfile y no se descarta la presencia de otros mandatarios de la región.

Valdés ya recibió al senador nacional Luis Naidenoff, al ex ministro nacional Rogelio Frigerio, y el actual subsecretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Colello. Fue en la cuarta noche de desfile de carnaval. Además, se sumó el senador nacional Pedro Braillard Poccard.