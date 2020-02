Liberaron a un comerciante detenido por abuso

Un empresario de la ciudad de Esquina fue liberado tras permanecer detenido un mes luego de que su ex pareja lo denunciara por el presunto abuso sexual de su hija de 12 años. Sin embargo, seguirá supeditado a la causa penal.

La liberación del hombre se dio luego de que la menor declarara en cámara Gesell.

Todo comenzó a inicios de enero, cuando la menor fue hospitalizada en el Pediátrico de la ciudad de Corrientes.

Supuestamente, la menor tuvo problemas de salud derivados de un estado depresivo. En ese marco habría dicho que fue abusada sexualmente por la ex pareja de la madre, cuando la progenitora y el hombre convivían, lo que habría pasado hace tiempo.

Tras ello, una vez que la causa llegó a Esquina, se ordenó la detención preventiva del hombre. La nena fue entrevistada en cámara Gesell y, en ese marco, habría tenido ciertas contradicciones, lo que motivó el pedido de excarcelación del hombre, por medio del abogado defensor, Alberto Boari, la que fue otorgada bajo caución juratoria. Aparentemente lo que dijo en el nosocomio no coincidía con lo que habría relatado ante la cámara Gesell.