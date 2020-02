Causa contra ex funcionarios: rechazo de nulidades, objeciones a pruebas y testigos

Según lo establecido en la audiencia del pasado 19 de diciembre, ayer en el Tribunal Oral Penal se desarrollaría la segunda audiencia multipropósito en la causa en la que se investigan -entre otros delitos- una presunta malversación de fondos públicos y asociación ilícita entre ex funcionarios municipales. Esto se concretó y los jueces rechazaron planteos de nulidad, solicitaron a la Fiscalía que en un plazo de cinco días presente un informe detallado de las pruebas documentales y que se constate si dos testigos están en condiciones de declarar en este caso.

La jornada, según lo informado oficialmente, comenzó a las 8.30 con Juan Manuel Muschietti como presidente del TOP que además estuvo conformado por Raúl Silvero y Jorge Troncoso.

En primer término, los magistrados comunicaron que rechazaron los planteos de nulidad que la defensa de Ernesto Moray Mussio (ex auditor) presentó sobre los fundamentos del procesamiento. “No fue aceptada por un tecnicismo. Y si bien nos reservamos la posibilidad de ir a Casación, es algo que evaluaremos”, expresó en diálogo con El Litoral, el letrado que patrocina al citado contador que fue funcionario municipal.

Luego, la audiencia continuó con la lectura de las pruebas ofrecidas por cada una de las partes. Así, tanto la Fiscalía como los abogados que representan a los acusados, podrían realizar -de ser válido- algún tipo de objeción.

Esto ocurrió. Por un lado, los abogados solicitaron que la Fiscalía especificara la documentación que manifestaron tener. “Hay dos habitaciones con documentos y durante la audiencia decían que aportaban como prueba el contenido -por ejemplo- de la caja azul, de la carpeta verde, etc. Es decir, que nosotros no sabíamos que contenían y además no sabemos si en todo ese proceso de preservó la cadena de custodia porque las cajas sólo estaban cerradas con cintas, no con el lacrado correspondiente”, manifestó uno de los letrados a este diario.

Tras lo cual agregó que “si bien los jueces no desestimaron esas pruebas, si fijaron un plazo de cinco días para que la Fiscalía presente un informe detallado sobre toda la documental que ofrecen como prueba”.

En este punto, acotaron que ese plazo vencería el 26 del corriente mes.

Por su parte, la Fiscalía objetó dos testimonios ofrecidos por la defensa de uno de los ex jefes comunales.

“Según manifestaron los fiscales, son empresarios imputados en otras causas. Ellos deberán presentar documentos que lo prueben. Y si es verdad, no podrán declarar como testigos de la defensa”, explicaron.

Pero la admisión de esos testimonios y las puebas documentales antes citadas, serán motivo de análisis en una nueva audiencia que fue fijada para el 4 de marzo.