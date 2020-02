“Tratar de levantar, mejorar y no fallar tanto atrás”, deseó Baroni

Después de un buen arranque de año que incluyó tres triunfos, dos por Copa Argentina y uno por el Federal A, bajando nada menos que al entonces puntero, For Ever, Boca Unidos sufrió en apenas 7 días dos cachetazos. Cayó en Misiones ante Crucero del Norte y el domingo de local ante Unión de Sunchales.

“Tenemos que cambiar el chip rápidamente y tratar de recuperarnos en estos días para el próximo viernes, pensar en positivo y sumar puntos”, señaló el capitán de Boca Unidos, Leonardo Baroni, en declaraciones realizadas a El Deportivo de Radio Continental Corrientes (98.7 Mhz).

Al analizar los últimos rendimientos, el nacido en Sarmiento, Santa Fe, manifestó: “Debemos tratar de levantar, mejorar y no fallar tanto atrás, porque sabemos que cualquier error nos cuesta un gol. Y revertir contra cualquier equipo es durísimo, quedó demostrado”.

“Contra Crucero -prosiguió el defensor- era un partido para un empate, pero fallamos una vez y nos convirtieron; mejorando esas cosas el equipo va bien, tiene tenencia, si bien nos está faltando profundidad, hay que tratar de mejorar en todas las líneas”.

Baroni expresó que “en líneas generales el equipo sabe a qué juega, busca salir del fondo con la pelota, sabe hacer tenencia. Nos faltó (ante Unión) acertar en un pase al final para definir mejor, pero tenemos que tratar de levantar y salir adelante, pensando de esta manera es donde vamos a volver a estar dentro de los seis (primeros)”.

Por último, el capitán aurirrojo, uno de los históricos del equipo (llegó en 2009 para jugar en la Primera B Nacional), indicó que “hay que pensar en el partido que viene y no más allá, porque en estos pequeños errores uno lo termina pagando; hay que tratar de sumar el próximo partido”, finalizó Baroni.

Godoy: “Sabor amargo”

Fabio Godoy volvió después de mucho tiempo a la titularidad. Su satisfacción por salir a la cancha nuevamente entre los once se borró por la derrota sufrida por el equipo ante Unión de Sunchales.

“Tuvimos chances, tuvimos la pelota el mayor tiempo, pudimos pasar adelante en el segundo tiempo, pero también tuvimos errores, me voy con sabor amargo de poder haber hecho un poco más”, indicó el carrilero, a Continental Corrientes.