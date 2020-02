El presidente palestino rompe vínculos con Israel y Estados Unidos

La Autoridad Palestina cortó todos los lazos con Estados Unidos e Israel, incluidos los relacionados con seguridad, luego de rechazar un plan de paz para Oriente Medio del presidente Donald Trump, dijo el líder palestino, Mahmud Abbas.

Abbas habló en El Cairo ante los países miembros de la Liga Arabe, la que respaldó a los palestinos en su oposición al plan de Trump.

El proyecto, respaldado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, considera la creación de un estado palestino desmilitarizado que excluya los asentamientos judíos en territorio ocupado y esté bajo control casi total de la seguridad israelí.

“Hemos informado a la parte israelí (...) que no habrá relación con ellos ni con Estados Unidos, incluidos los lazos de seguridad”, dijo Abbas en la reunión de emergencia de un día, convocada para discutir el plan de Trump.

Israel y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina han cooperado durante mucho tiempo en áreas de vigilancia de la Cisjordania ocupada que están bajo control palestino.

La Autoridad Palestina también tiene acuerdos de cooperación en información con la CIA, pese a que los palestinos comenzaron a boicotear los esfuerzos de paz del gobierno de Trump en 2017.

Abbas también dijo que se había negado a discutir el plan con Trump por teléfono o incluso recibir una copia para estudiarlo.

“Trump me pidió que le hablara por teléfono, pero le dije que no y quería enviarme una carta (...) pero la rechacé”, sostuvo.