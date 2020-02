Pañuelazo: en Corrientes también se marchó para reclamar aborto legal

El pañuelazo en apoyo al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito inició después de las 18 en el Monumento a la Madre y luego hubo movilización hacia Casa de Gobierno. Organizaciones sociales, feministas, funcionarias y autoridades de algunas instituciones marcharon pidiendo la legalización de la interrupción del embarazo y exigieron que Corrientes deje de ser provincia “pro vida”.

En este 19 de febrero se celebró el “Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro” y este año además se cumplió el segundo aniversario del pañuelazo federal. Esta movilización también se da en el marco de una próxima presentación de parte del Ejecutivo nacional de un proyecto para la legalización del aborto.

Al grito de “aborto legal en el hospital”, se acercaron a Casa de Gobierno, donde había policías y gendarmes custodiando las puertas del edificio rosado. En esta oportunidad no leyeron un comunicado, se detuvieron unos pocos minutos y luego continuaron la marcha de vuelta al monumento ubicado en Salta y costanera.

“Es el pañuelazo federal, el segundo aniversario del pañuelazo y también el lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Vamos a mantener el debate este año y seguiremos luchando, será un año más de lucha y esperamos que este año sea ley”, dijo a El Litoral Carolina González del Colectivo de Mujeres.

Respecto a la realidad local, expresó que “Corrientes es una de las provincias que no avanza con derechos a las mujeres”. “El Gobernador volvió a decir que es una provincia ‘pro vida’ y desconoce situaciones, porque esa declaración fue un decreto firmado por el Gobernador y representantes de la Iglesia Católica que, como todos saben, son varones; fue un decreto inconsulto”, sostuvo la referente feminista.

“Las niñas son obligadas a parir y son mal llamadas niñas madres; son abusadas generalmente por alguien de su entorno familiar. Desconocen lo establecido en el Código Penal en el año 1921 y entorpecen el derecho a la salud”, explicó.

Con el nuevo ministro de Salud Pública, Ginés González, “hubo un cambio, se elevó a categoría el protocolo ILE, se habla de cómo proceder, antes se decía que no tenía firma ministerial y ahora sí la tiene, está accesible a todos y es un resguardo también para los trabajadores de la salud”. “La Provincia también se niega, el año pasado pedimos la adhesión a esta guía y el Ejecutivo respondió que haría uno propio; esto se desconoce y parece que la Iglesia pone una presión muy fuerte al Gobierno”, agregó.

Por su parte, la representante de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) dijo: “Estamos en Corrientes nuevamente haciendo un pañuelazo federal, apoyando el proyecto de despenalización del aborto, y creemos que este es nuestro año”.

En la movilización también estuvieron representantes de partidos políticos y funcionarias y ex funcionarias de Capital. También trabajadoras de instituciones como la Facultad de Derecho y agentes de la Salud, entre otros.

En el Congreso nacional estuvo en el escenario una artista correntina que cantó una versión feminista de un tradicional chamamé. La canción que fue rescrita es “María va”, de Antonio Tarragó Ros; “tratamos de desterrar el mito de que las embaraza el pombero para hablar de abusos de niñas”, dijo a este diario Erica Amancay.

Cabe recordar que en el cierre de su discurso pronunciado en el acto por el aniversario de Alvear, el Gobernador habló de un tema que desde marzo volverá a estar en el tapete nacional: la despenalización del aborto.

El Presidente confirmó la semana pasada que enviará al Congreso un proyecto en este sentido. “Apostamos a la Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios para aspirar a una mejor salud reproductiva, cuidando a las mujeres y también al niño por nacer”, resaltó por su parte el mandatario correntino.