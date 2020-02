Estiman el regreso de una inflación superior al 3%

El director de la consultora Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, estimó para el corto plazo “un piso de inflación mensual del 2%”, aunque “obviamente cuando haya algún tipo de descongelamiento podemos volver a tener algoritmos más altos, del 3% en algún mes en particular, en función de cómo se vaya a dar el descongelamiento”.

El problema, afirmó el economista en declaraciones a Télam, es que “esta baja de la inflación se basó mucho en el congelamiento; y esto va generando distorsiones: un poco de atraso cambiario, tarifario y en el precio de los combustibles, que después hay que empezar a corregir”.

“El verdadero desafío de la Argentina es bajar la inflación de una forma consistente y sostenible”, resumió Sigaut Gravina. En enero, el Indec registró un 2,3% de inflación, la menor desde julio cuando había escalado a 2,2%.

Sigaut Gravina agregó que “es lógico lo que dice el Gobierno, no puede apelar a las anclas porque lo que no se levanta por las buenas después se termina haciendo por las malas. Cuando se saque un poco el congelamiento algunos precios van a presionar a la inflación”, advirtió.

Según Sigaut Gravina, “incluso este descongelamiento es deseable, porque prefiero tener una inflación este año en 40% que llegar a 30% manteniendo el tipo de cambio, tarifas ancladas y después en 2021 tenés que corregir”.