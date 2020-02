Municipales esperan que esta semana se concrete la convocatoria a reabrir paritarias

Los representantes de la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem) presentaron la semana pasada un pedido formal para que la Municipalidad convoque a la reapertura de las paritarias para este año, y esperan novedades concretas para los próximos días.

Según señalaron a El Litoral, el gremio avanzó con la elección de congresales que tendrán la responsabilidad de definir un petitorio de unos 20 puntos, que solicitarán que se analicen en el ámbito de la negociación. “La decisión de convocar es del Ejecutivo comunal, pero confiamos que se concretará lo antes posible”, explicaron desde Aoem.

El aumento salarial es el tema que figura primero en la lista, pero no es el único. Al respecto, el secretario gremial Walter Gómez anticipó que buscarán que las mejoras sean en blanco y que aún no resolvieron cuál será el porcentaje que pedirán. Incluso no descartaron que se evalúe la posibilidad de establecer una cláusula gatillo.

“El año pasado los trabajadores municipales perdieron poder adquisitivo. La recomposición fue del 40 por ciento, mientras que la inflación llegó al 53%”, enfatizó.

Destacó que también aguardan definiciones respecto a dos puntos que figuraban en el acuerdo paritario firmado a principios del 2019 y que no fueron cumplidos.

Se trata del avance de la paritaria sectorial del área de Cultura y especialmente el inicio del proceso para los pases a planta permanente del personal que se encuentra contratado.