Gisela Barreto se defendió de las burlas por su insólita pregunta

Tras las críticas y burlas que recibió Gisela Barreto durante el fin de semana por confundir a las organizaciones delictivas conocidas como cárteles con los letreros callejeros, Gisela Barreto fue entrevistada y se mostró muy enojada con quienes la cuestionaron. "Son gente vacía", manifestó.

"Me parece lo más normal de un ser humano cuando alguien no sabe algo le pregunte. No es pecado. Es normal. Soy periodista especializada en religión y en defender los valores", explicó a Radio Mitre.

Y siguió, con un tono de voz en el que se la notaba enfadada. "Le pregunté específicamente por los carteles, que son organizaciones criminales. ¿Qué tiene de malo?, nada".

Gisela respondió a las burlas que le hicieron en las redes. "Las críticas de la gente no me duelen a mí. Les tengo lástima porque son gente que está totalmente vacía. Imaginate que no tienen nada que hacer en su vida, que están prendidos a una red contestando preguntas de nada".

"Yo estoy ocupada en mi familia, en el aire libre, pasándola bomba y llenándome de amor. Teniendo vida. Tengo 53 años y el rostro sin pintura y eso te refleja el interior de tu alma", continuó la exvedette.

"Estas personas, que me dan mucha pena, están metidas en una red virtual sin poder ver a nadie tratando de agredir. Es lo que decía Restrepo. Están en la Tercera Guerra Mundial. Están detonados por dentro. Me da igual todo lo que digan".

En lo que se transformó casi en un monólogo de la correntina, lanzó: "Le agradezco a la gente porque lamentablemente quieren hacer un mal, quieren defenestrar a alguien y ridiculizarlo, pero se ridiculizan ellos. Ellos ponen de manifiesto cuán vacío están. Cuán tristes y cuánto odio hay dentro de sus almas".