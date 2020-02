Escribana NORMA GLADIS GIUDICE DE CODERMATZ

Q.E.P.D.

Falleció el 25/02/2020. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre del escribano Jorge Codermatz, rogando una oración a su memoria. o/460

†

NELIDA C. TRAVERSO VDA. DE SADI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/02/2020. Sus hijos Silvia Teresita Sadi y Héctor Omar Scala; Rubén Darío Sadi y Emilia Gómez de Sadi; y Nélida Beatriz Sadi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

†

NELIDA C. TRAVERSO VDA. DE SADI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/02/2020. Sus nietos Mariela Scala y Sebastián García Albores, Federico Scala y Silvana Aracri; Facundo Sadi y Nora Sánchez, María Inés Sadi y Alejandro Picolini, Carolina Pruyas y Leopoldo Godoy, Juan Manuel Pruyas y Natalia Lafata, Juan Tomás Pruyas y Paula Prosman, lamentan la partida de la querida abuela Coty y ruegan una oración en su memoria.

†

NELIDA C. TRAVERSO VDA. DE SADI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/02/2020. Sus bisnietos Lola García Albores; Agustín Sadi y Pilar Sadi; Santiago Picolini y Joaquín Picolini; Guillermina Godoy, Victoria Godoy y Lucas Godoy; Juliana Pruyas, Martina Pruyas y Juan Pablo Pruyas, Juan Bautista Pruyas y Delfina Pruyas, extrañaremos a nuestra amorosa abuela Coty.

†

NELIDA C. TRAVERSO DE SADI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/02/2020. Luis Eduardo Rey Vázquez y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre del amigo Rubén Darío Sadi y hacen llegar a él y a su familia sus sinceras condolencias y una oración en su memoria.

†

NELIDA C. TRAVERSO DE SADI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/02/2020. Roque Ramón Rebak, María Cristina Piazza de Rebak, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.