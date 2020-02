Mientras algunos útiles suben un 40%, avanzan los acuerdos para una “canasta escolar”

Restan más de 20 días para el regreso a clases, pero en las librerías del centro continúa ascendiendo el consumo de artículos destinados a equipar a los futuros estudiantes. Una compra que muchas familias realizan con anticipación, con el objetivo de ganarle a la inflación.

Mientras tanto, el sector empresarial avanza con las negociaciones para lanzar una lista escolar económica y a nivel nacional presentaron la inclusión de la “Vuelta al Cole” en Precios Cuidados. No obstante, en los estantes de las librerías, los útiles escolares empezaron a presentar subas de hasta un 40% en relación a diciembre.

Esto se pudo detectar en el marco de un relevamiento de precios que realizó El Litoral, donde se pudo identificar que las remarcaciones tienen un impacto más fuerte en los artículos más costosos. Un ejemplo de ello son las mochilas, dado que las más económicas costaban entre $600 y $1.200. En tanto que ahora se ofrecen desde $850 las más simples, y ascienden entre $900 y $6.000 las mochilas con carrito.

Los clásicos cuadernos de tapa dura, utilizados en la primaria también registraron aumentos en algunas librerías, aunque en porcentajes menores al 40%. Es que los de 48 hojas que costaban entre $220 y $243 ahora rondan entre los $280 y los $290, dependiendo de la marca. Y los de 200 hojas se consiguen entre $490 y $510, mientras en diciembre rondaban los $490.

Son pocos los artículos que mantuvieron sus importes, y los costos varían dependiendo del negocio, dado que varios apostaron a las ofertas de contado o bien llevando la lista completa. Es por ello que la mejor estrategia de ahorro es recorrer varias tiendas en busca de ofertas.

La disparidad de costos entre los negocios puede deberse a que, en función del stock disponible, algunas librerías renovaron las góndolas con productos recién llegados y que ingresaron al mercado con nuevos valores.

Así lo indicó Marcelo, el encargado de una librería céntrica, quien además dijo a El Litoral: “Nosotros mantuvimos los precios de casi todos nuestros productos, son pocos los que ingresaron con subas. Las distribuidoras a fines de enero mandaron una nueva lista y eso generó algunos cambios”.

Quienes aún no hayan realizado la compra, deberán considerar un gasto promedio de $3.500 con productos económicos y más de $4.500 con artículos de primera marca. Las promociones con tarjeta todavía no se presentaron, y aguardan el lanzamiento de la canasta escolar oficial.

Descuentos oficiales

Con el fin de morigerar las subas y, brindar una opción económica a las familias, todos los años el Gobierno lanza una “Canasta escolar oficial”.

En este sentido, desde el sector comercial adelantaron a El Litoral, que progresan las negociaciones y todo parece indicar que prepararon tres listados de productos accesibles. Es que las librerías se están reuniendo junto con las papelerías para acordar el listado de artículos que estarán diferenciados por niveles.

“Abarcan para jardín, primaria y secundario. Los respectivos precios serán presentados al Gobierno; a los efectos de firmar un convenio y hacer los anuncios formales cuando corresponda”, indicaron a El Litoral desde el sector.

Paralelamente, ayer se presentó a nivel nacional el programa “Vuelta al Cole”, que forma parte de Precios Cuidados. Esta promoción comenzaría a regir también en las góndolas locales de los hipermercados, pero hasta ayer no confirmaron su introducción.

Consultado al respecto, el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar señaló a El Litoral: “Seguramente en las cadenas de hipermercados se encontrarán, porque son los que se adhirieron hasta ahora a Precios Cuidados”.