Murió un italiano en pleno vuelo de Roma a Ezeiza

Un pasajero se descompensó en pleno vuelo y falleció ayer en la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde aterrizó de emergencia el avión de Alitalia que lo transportaba hacia Buenos Aires.

La aeronave había partido el domingo a la noche de Roma y tenía previsto arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza ayer a las 7:55. Pero debido al malestar de un hombre, que no pudo ser reanimado a bordo, el piloto pidió autorización a la torre de control brasileña para realizar esa maniobra que no estaba contemplada en el itinerario.

“Alrededor de las 6 de la mañana el comandante dijo que íbamos a aterrizar de emergencia porque uno de los pasajeros que viajaba en clase turista tenía que ser a asistido por un médico”, relató a Infobae Alejandra Martínez, directora de Comunicación de Enel, que justo viajaba en el avión.

La víctima fatal, que tenía 77 años y era oriundo de Roma, viajaba acompañado por un nieto mayor de edad. “El nieto le dio un medicamento para que descansara y cuando estaban cerca de Brasil el hombre se descompuso. Pidió un médico a bordo y como no había, el piloto decidió cambiar de rumbo y dirigirse al aeropuerto más cercano”, contó una pareja que iba en el mismo vuelo.

Ante el malestar del hombre, la tripulación evacuó el sector y mudó a la gente hacia la parte delantera del avión para poder trabajar.

“La tripulación implementó el protocolo vigente y como no lo pudo resolver en el vuelo, decidió descender en Porto Alegre. Había una ambulancia esperando. Ingresaron los paramédicos (al avión) y nos dimos cuenta de que algo pasaba porque a los 10/15 minutos vimos que ingresaban los bomberos también. Aparentemente la persona estaba inconsciente pero con pulso cuando aterrizamos, pero falleció a los pocos minutos nos dijeron las azafatas”, contó la mujer a TN.

Cuando los médicos brasileños constataron que el hombre estaba sin vida a raíz de un problema cardíaco, su cuerpo fue bajado en el aeropuerto por los bomberos. En estos momentos, su nieto se encuentra en Brasil haciendo los trámites pertinentes para trasladar el cadáver a la Argentina.

Luego del trágico suceso, el avión retomó su trayecto y arribó a Buenos Aires a las 9:50, dos horas más tarde de lo previsto.

Si bien Martínez contó que nadie entró en pánico, dijo que hubo cierta inquietud entre la gente ante la posibilidad de que el hombre tuviera coronavirus.

“Nos preocupó si tenía alguna vinculación con el coronavirus. Pero rápidamente las azafatas como el comandante avisaron que se trataba de una afección cardíaca”, dijo una pasajera al ser consultada por la prensa cuando arribó a Ezeiza.