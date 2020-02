Fernández: "No es verdad que no tenemos un plan, estamos en plena negociación"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "no es verdad que no tenemos un plan, no lo contamos porque estamos en plena negociación y contarlo sería mostrar las cartas" y agregó: "Estamos jugando al póker y no con chicos".

El jefe de Estado habló durante una conferencia magistral a estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París, en el marco de su gira por Europa.

"La deuda en Argentina es insostenible e imposible de pagar en estos términos y por eso estamos iniciando un proceso de conversación y discusión con el FMI", anticipó el Presidente.

"Con Axel (Kicillof) coincidimos en que pague, lo que no significa que estamos en condiciones de pagar", dijo Fernández en relación a la decisión anunciada ayer por el gobernador de Buenos Aires, y agregó: "Argentina necesita reordenar esa deuda en acuerdo con el Fondo y los acreedores".

En otro tramo de su disertación el Presidente afirmó que el gobierno de Mauricio Macri "profundizó" los problemas que dejó la administración kirchnerista y agregó que el ex mandatario "nos trajo otros problemas", pero destacó que "nos volvimos a levantar".

Telam