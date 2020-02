“Estoy contento con el proceso”, afirmó Batista

El seleccionado sub 23 de Argentina se clasificó para los Juegos de Tokio 2020 y simultáneamente se consagró campeón del Preolímpico de Colombia al superar en los primeros minutos de ayer por 2 a 1 al anfitrión del certamen en el estadio Alfonso López, de Bucaramanga.

Argentina alcanzó los seis puntos en el cuadrangular final que otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos y es inalcanzable para Brasil, su rival de la última jornada, mañana a las 22.30, que acumuló dos unidades, mientras que Uruguay y Colombia tienen un punto y se cruzarán ese día desde las 20.

“Poder clasificarnos para los Juegos Olímpicos, que era el primer objetivo, una fecha antes. Y después lograr el torneo es buenísimo. Estoy muy contento por el proceso”, sentenció Fernando Batista, entrenador del equipo argentino.

“Estos 23 jugadores (entre los cuales está el correntino Marcelo Herrera) están haciendo un torneo increíble. Haber ganado seis partidos seguidos, con mucha humildad y por momentos jugando muy bien. El que no juega, ayuda. Y el que juega, deja el alma. Esto es para todo el fútbol argentino”, agregó.

A los siete minutos del segundo tiempo, el capitán Nehuén Pérez marcó el primer gol argentino. Tres minutos más tarde aumentó la cuenta Agustín Urzi.

A los 21, descontó Edwin Cetré con un tiro penal e inmediatamente Urzi se hizo expulsar por un manotazo a un rival en una acción de ataque en el área local.

Entonces todo se volvió aguante y sufrimiento para Argentina, ante un conjunto colombiano que se metió en campo albiceleste y presionó a los dirigidos por Fernando Batista contra el arco defendido por Cambeses, aunque no pudo llegar a la igualdad.