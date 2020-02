Evo Morales llama a un “gran acuerdo nacional” por la paz

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a un “gran acuerdo nacional” que permita “garantizar la paz” en las elecciones del próximo 3 de mayo en ese país, dividido y golpeado por la convulsión que se desató tras las denuncias de fraude en los comicios del 20 de octubre, finalmente anulados.

“Hermanas y hermanos, les propongo: pongamos todo nuestro esfuerzo para que las elecciones sean un verdadero escenario de reencuentro entre bolivianas y bolivianos para cerrar todas las heridas. Esperamos que este proceso nos permita construir juntos una Bolivia digna, soberana, fraterna y solidaria”, explicó el ex mandatario en un comunicado difundido el jueves desde Buenos Aires, donde se refugió en diciembre tras estar un mes asilado en México, luego de su precipitada renuncia el 10 de noviembre.

El líder del Movimiento al Socialismo, quien ya no puede volver a pelear por la presidencia en su país, anunció días atrás que será candidato a senador, en medio de dudas y objeciones de sus rivales políticos sobre la validez de su candidatura, pues no cumple con los requisitos de residencia.

El MAS presenta a Luis Arce, el ex ministro de Economía de Morales, como candidato a presidente, y a David Choquehuanca, que fue su canciller, para vicepresidente.

En el texto difundido desde Buenos Aires, Morales invita “a jefes y presidentes de partidos, agrupaciones ciudadanas, a las alianzas, a candidatas y candidatos de presidentes, a directores de comunicación, y al pueblo en general” a que juntos se pueda alcanzar ese “gran acuerdo nacional para garantizar un ambiente de paz en nuestras elecciones”.