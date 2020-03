Lunes Rojo

Las prácticas del Lunes de Pascua, que implican que los chicos echen agua a las chicas y que las azoten ligeramente con ramas trenzadas, son las más controvertidas de las tradiciones de Semana Santa. Tal y como explica The Foreigner's Guide to Living in Slovakia [en]: “si no eres eslovaco y no creciste con estas tradiciones te pueden parecer extrañas en el mejor de los casos y bárbaras en el peor.”