Coronavirus: armaron circuito sanitario y conformaron equipos en centros de salud

En la Argentina, según los últimos datos oficiales, se descartaron los 21 casos sospechosos de coronavirus, mientras que la cantidad de contagios en todo el mundo ascendió a 85.919, incluyendo 2.941 decesos, en 61 países y territorios. En Corrientes, la directora de Epidemiología de la Provincia, Angelina Bobadilla, explicó a El Litoral que se organizaron circuitos internos y que hubo un resultado de trabajo favorable ante la aplicación del protocolo que se difundió el jueves pasado.

“Estamos siguiendo las recomendaciones nacionales e internacionales. En la provincia tenemos un plan de contingencia para dar respuesta al coronavirus. Además, estamos organizando los sistemas de salud y ya se puso a prueba el protocolo en cuanto al ingreso de un paciente con síndrome febril. Hay una organización de trabajo desde los hospitales hacia abajo. En las fronteras, en San Borja - Santo Tomé y en Uruguayana - Paso de los Libres, tenemos reuniones en cuanto a la actualización del programa de intervención. La próxima semana se continuará con las acciones y se trabajará con la comunidad”, detalló Bobadilla a este medio gráfico.

En cuanto a la forma de trabajo, indicó que “Salud Pública tiene lineamientos muy claros” y que están preparados para este contexto mundial. “Seguimos con las recomendaciones de Epidemiología de la Nación y aplicando las mismas acciones que realizamos en el año 2009”, cuando fue la pandemia de gripe A, comentó, y agregó que “la tecnología e información inmediata ayudan al trabajo sanitario”.

“El protocolo nacional se adapta a la provincia. En Corrientes armamos un equipo en cada hospital. Siempre que ingrese una patología respiratoria se estudia la misma y se sigue la evolución de esta patología, vemos su comportamiento y actuamos al respecto”, explicó y recordó que en el Vidal ya se aplicó este protocolo y siguieron circuitos internos.

Respecto a la adecuación del protocolo, precisó que “hay equipos nuevos y recursos humanos que se fueron sumando en estos años; frente a casos se sigue un circuito” que tiene que ver con el movimiento de la información.

“En el caso del Vidal, la información vino en tiempo real. Es un virus nuevo y por eso genera una alarma en la comunidad, pero debemos saber cómo comunicar. El mismo protocolo que estamos aplicando, también se aplica en el resto de las provincias”, aclaró.

Ante un síntoma febril se debe consultar al médico. “Tenemos equipos locales, personal de sanidad en el aeropuerto y un circuito de cómo serán los pasos a seguir si llegara a haber el ingreso de una persona con esta patología”, indicó.

En el Hospital Llano hay un sector de aislamiento totalmente nuevo, con disponibilidad para seis personas, según dijo a El Litoral la directora del nosocomio. Los demás centros de salud también están preparados.

Si bien en el Escuela no habría un lugar de aislamiento, el director Salvador González Nadal dijo a este diario que “tenemos un servicio de neumonología”.

En Argentina no hay un test para verificar si es covid-19, aunque sí se larga una bacteria para Influenza, y si da negativo, la muestra se manda a otro lugar donde sí pueden comprobar si se trata o no de coronavirus, explicó Nadal en referencia a cómo actuar ante un caso sospechoso.

En el Pediátrico, la contadora Silvana Aguirre comentó a El Litoral que “seguiremos el protocolo de Salud Pública al igual que todos los hospitales”. La directora del nosocomio explicó que ante un síntoma de enfermedad respiratoria grave se debe internar y de ahí seguir los pasos que indican.

“El primer resultado del paciente dio negativo para dengue y enfermedades respiratorias; esperamos el segundo resultado que se mandó a Buenos Aires”, dijo el director del Vidal, Horacio Sotelo.