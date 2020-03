Encontraron muerta a una argentina en Ecuador

Una mujer cordobesa que residía desde junio pasado en Ecuador y que había sido denunciada como desaparecida el 3 de este mes, fue encontrada asesinada a golpes dentro del pozo séptico de la casa que alquilaba en la localidad balnearia de Ballenita, provincia de Santa Elena, informaron fuentes judiciales y policiales de ese país.

La víctima fue identificada como Andrea Gabriela Pedraza (50), cuyo cuerpo golpeado, vestido y, en principio, sin signos de abuso sexual, fue hallado en una cisterna séptica ubicada debajo del piso de su vivienda del barrio Miraflores y que había sido sellada con cemento.

El hallazgo se produjo anoche, a una semana de la desaparición de la mujer y a dos días de que la policía y la Justicia ecuatorianas iniciaran oficialmente su búsqueda.

Los voceros informaron que no hay aún personas oficialmente detenidas, aunque hay dos hombres “retenidos” durante 24 horas para que presten declaración, tras lo cual se evaluará si se les solicita o no la detención.

El comandante de la Zona 5 de la Policía Nacional, Galo Pérez Dávila, fue el primero en informar en su cuenta de Twitter que Pedraza había sido víctima de una “muerte violenta”, ya que fue “lanzada a la cisterna”.

En una conferencia de prensa brindada en la sede de la Gobernación de la provincia de Santa Elena, el fiscal de ese distrito, Raúl Ponce, detalló que, según los primeros resultados de la autopsia, la ciudadana argentina presenta “fracturas múltiples en el cráneo y otros golpes con un objeto contundente y evidencia de que ha sido arrastrada”; mientras que no se detectaron signos de abuso.

Por su parte, Andrés Valdivierzo, integrante de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) de Santa Elena, a cargo del operativo de búsqueda, informó que la investigación comenzó el pasado lunes, cuando recibieron oficialmente la denuncia por la desaparición de Pedraza.

“En menos de 48 horas se procede a la localización del cadáver que presuntamente correspondía a Pedraza y que fue reconocida por sus amigos aquí en esta provincia. Ahora estamos tras la captura del presunto o autor o autores del hecho, no nos dejaremos amedrentar por la delincuencia”, expresó el policía.

Valdivierzo dijo que la mujer cordobesa era comerciante, vendía productos regionales en la zona de Salinas y había ingresado a Ecuador el 18 de junio de 2019, por lo que llevaba 86 días de permanencia irregular, aunque el miércoles siguiente a su desaparición tenía una cita para tratar ese tema en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El vocero contó que siguiendo esos datos y viendo que no se había presentado a esa cita, decidieron inspeccionar su vivienda, donde se hallaron “indicios y máculas de sangre”.