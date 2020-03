Suspenden el Lollapalooza y Soda Stereo a nivel país y Skay Beilinson en Corrientes

Debido a la pandemia de coronavirus a nivel mundial y el brote de dengue en la Argentina, los productores de espectáculos se abocaron al anuncio de suspensiones y, en el mejor de los casos, reprogramación de recitales y otros eventos culturales. Corrientes no resulta ajena y ya cerró las puertas de un espectáculo de escala nacional. Se trata del recital del ex guitarrista de los Redonditos de Ricota, Skay Beilinson, previsto para el sábado en el playón del club Boca Unidos, en la costanera Sur de Corrientes.

Mientras que a nivel país no se realizarán los recitales de Soda Stereo (el 21 y 22 de marzo) y el festival Lollapalooza (que debía realizarse entre el 27 y el 29 de marzo). En tanto que la Feria Internacional del Libro sigue sin posponerse.

Así, se agrandó en las últimas horas una ola de cancelaciones de actividades culturales con concentración masiva de público, como medida preventiva por los casos de coronavirus y el brote de dengue. Por el momento las suspensiones alcanzan a este mes y abril.

En Corrientes, el Instituto de Cultura fue el primero en salir a confirmar la cancelación de fechas y le siguió el Ministerio de Turismo. Este jueves fue el turno de algunos privados, como el show de Skay Beilinson, que finalmente será reprogramado.

Y en otro tono de la paleta cultural, se conoció la suspensión de la fiesta de entrega de premios del carnaval, que se iba a realizar el 20 de marzo.

A nivel nacional, dos de las propuestas que mayor interés despertaron en los correntinos son el festival internacional Lollapalooza y las dos fechas del show “Soda Stereo - Gracias Totales”. Ambas fueron suspendidas momentáneamente y en las próximas horas se conocerán las reprogramaciones.

“Desde Lollapalooza Argentina informamos que estamos trabajando en la reprogramación de la edición 2020 del festival para la segunda mitad de este año”, así anunció la productora DF Entertainment la decisión de postergar el encuentro.

Por el momento, DF está abocada a la reprogramación de las fechas. En caso de que así sea, se espera que la firma habilite la opción del reintegro del dinero para quienes hayan comprado los tickets y no puedan asistir.

La gran incógnita ahora es qué sucederá con la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que aún no modificó su fecha de realización (desde el 30 de abril en La Rural de Palermo).

Vale señalar que por esta feria pasan más de un millón de personas a lo largo de tres semanas.