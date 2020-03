Consenso para no cerrar las escuelas

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer una reunión interministerial de seguimiento del coronavirus en el país, en la que hubo consenso en no cerrar los establecimientos educativos, ya que los estudiantes “no son un grupo vulnerable” y sería “riesgoso” que estén en la calle.

En la reunión, que se desarrolló en el salón Eva Perón de la Casa de Gobierno y de la que participaron miembros del gabinete nacional, epidemiólogos e infectólogos y los gobernadores a través de videoconferencia, se analizó la evolución y las acciones de respuesta ante el incremento de los casos de coronavirus en el país.

“La medida que más consenso tuvo fue el no cierre de los establecimientos educativos”, ya que “no solo tiene un impacto social considerable sino que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud” y “sería contraproducente”, dijo el ministro de Salud, Ginés González García.