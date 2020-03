Denunciaron en tribunales el uso de fotos de correntinas en una web pornográfica

Una serie de fotografías de mujeres de Corrientes fueron publicadas sin autorización en una página web con contenido erótico y un estudio jurídico de esta capital llevó el caso a los tribunales, informaron este sábado diversas fuentes.

La controversia se desató luego de que una mujer de Corrientes tomara conocimiento de que fotos personales suyas trascendieron a un sitio con contenido erótico.

Posteriormente, una serie de mensajes en la red social Twitter alertó sobre la difusión de más fotografías, pertenecientes a numerosas correntinas con perfiles en Instagram.

El caso trascendió al punto de que el estudio jurídico Aquino Britos & Viudes ofreció asesoramiento gratuito para las personas afectadas, que desde el jueves último iban sumando denuncias.

Así es que en las últimas horas los abogados comunicaron que se formalizó una presentación en los tribunales para que se investigue el caso.

Se trata de una demanda criminal por los presuntos delitos de "robo de identidad y uso de fotografías en sitios pornográficos de personas a las que se le afecta su honor, su intimidad y su prestigio", comunicó el estudio.

Los abogados, que especificaron que el asesoramiento es realizado sin costo, indicaron a través de Instagram que van a "buscar a los responsables de este delito" y que además iniciarán medidas autosatisfactivas para que se borren los archivos digitales.

En ese sentido, algunas jóvenes dieron a conocer que denunciaron la página web que permitió las publicaciones con material enviado por usuarios, y si bien en algunos casos se iniciaron procesos de suspensión, en otros los intentos fueron infructuosos

A mi también me paso, en esa página y varias veces me avisaron, se denunció y al tiempo volvian a subir y se repitio varias veces. Hoy me volvieron a avisar y ya eran 2 fotos hechas screen. Una de una historia y otra de una publicación. (La de la pubicacion es la que insistía)