Crucero, el único ganador de la jornada dominguera

Crucero del Norte, que en Santa Inés le ganó 2 a 1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay, fue el único equipo que ganó ayer en la continuidad de la zona A del torneo Federal A. Diego Jara puso en ventaja al Lobo entrerriano, pero el Colectivero lo dio vuelta en los últimos cinco minutos, a través de un “doblete” de Agustín Bellone.

Con este resultado los misioneros quedaron a dos puntos de zona de clasificación.

En Sunchales, Unión (Castellano) igualó 1 a 1 con Sportivo Belgrano (Gaviglio), mientras que For Ever no pudo doblegar en su estadio a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, con el que empató 0 a 0.

La fecha se completará esta tarde con el partido que protagonizarán en Pergamino, Douglas Haig y Juventud Unida de Gualeguaychú, próximo rival de Boca Unidos.