Andrada espera que “Dios dé una mano” en la jornada del sábado

El arquero de Boca Juniors, Esteban Andrada, espera que “Dios dé una mano” a su equipo en la última fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, a la que arriba como escolta de River Plate, máximo rival histórico, con diferencia de un punto.

El ex Lanús y Arsenal consideró ayer “muy importante” la reducción de esa distancia después del empate entre River y Defensa Justicia (1-1), el sábado en el Monumental, lo que limitó las chances del Millonario para ser campeón sin depender de otros resultados.

River (46 puntos) deberá ganarle a Atlético Tucumán de visitante para garantizarse el título y Boca deberá esperar que resigne puntos otra vez para consagrarse con una victoria como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Ambos partidos se jugarán el sábado desde las 21 por la última fecha del torneo.

“Nosotros venimos dando pelea partido a partido, fecha a fecha y dependíamos de que ellos perdieran algún punto. La verdad que uno veía ganar a River todos los últimos partidos y no lo podía creer”, reconoció.

Por esa razón, celebró el empate de Defensa y Justicia en el Monumental y bromeó con que le mandará un mensaje de agradecimiento al también mendocino Juan Martín Lucero, autor del gol del Halcón en Núñez.

Consultado sobre la polémica en torno a la disposición de suplentes de Defensa para visitar a River, algo que finalmente no sucedió, Andrada respondió: “Siempre creo en la dignidad del jugador argentino y aparte, muchas veces, los suplentes son tan buenos como los titulares”.

“Defensa demostró que es uno de los mejores equipos de la Superliga. Vi el partido y por momentos le jugó de igual a igual a un gran equipo como River”, elogió en una conferencia de prensa que ofreció ayer en el Centro de Entrenamiento de la localidad bonaerense de Ezeiza.

El conjunto de Florencio Varela jugó el sábado con todo su potencial pese a que mañana tendrá un histórico debut en la Copa Libertadores ante Santos de Brasil, como local, por el Grupo G. Ese mismo día, Boca hará lo propio en el Grupo H como visitante de Caracas de Venezuela, país al que partieron ayer por la tarde con ausencias para priorizar el compromiso ante Gimnasia. “La Copa Libertadores sigue siendo nuestro principal objetivo, pero la verdad es que el debut cayó en una fecha inconveniente. Quienes tengan que jugar el martes lo harán sabiendo que hay que dar un paso importante hacia el objetivo”, asumió.

Finalmente, Andrada se involucró en la polémica entre Diego Maradona, DT de Gimnasia, y la dirigencia de Boca, en torno al reconocimiento que debe tener el astro en su visita a La Bombonera. “Por supuesto que a Maradona lo vamos a recibir bien, pero después, cuando empiece el partido, nosotros tenemos que pensar en otra cosa”, aclaró.

“De Diego siempre tendré un gran recuerdo y mucho agradecimiento porque él decidió llevarme como sparring del seleccionado argentino en el Mundial de Sudáfrica”, destacó el arquero xeneize.