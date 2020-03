“Gobierno de unión, que asuma un compromiso con la paridad de género”

En otro tramo de su discurso, el Gobernador puntualizó una característica de su gobierno y puso énfasis en destacar que “incluye a todos los sectores, que no hace diferencia política, que avanza hacia un proceso de unión, de inclusión amplia, como es dar amplio respaldo a los proyectos que apuntalan la paridad de género”.

“Del Me Too, para acá ya nadie puede dejar de pensar la sociedad de otra forma que no sea de un modo igualitario, con paridad de género, donde todos tengamos los mismos derechos y desterremos para siempre la violencia hacia las mujeres.

El año pasado asistimos por primera vez a un proceso electoral paritario y yo estoy seguro de que esas mujeres que accedieron en forma igualitaria a cargos legislativos van a hacer un aporte sustantivo al Congreso y a la sociedad”.

Oficina de la mujer

“Quiero destacar muy especialmente la construcción de dos oficinas de la Mujer en Capital, una en Paso de los Libres y otra en Goya. Luego continuaremos con las de Ituzaingó y Esquina”, detalló. “Combatir la violencia de género es una prioridad para nuestro gobierno, recordemos que el año pasado en la Argentina una mujer fue asesinada cada 24 horas”, agregó.