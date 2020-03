Ríos cuestionó a la actual gestión de no mencionar el brote de dengue ni la pobreza

Crítico con el discurso del jefe comunal Eduardo Tassano, el ex intendente de Corrientes y concejal del Frente de Todos, Fabián Ríos, expuso que el “eje central de los problemas en Argentina es la emergencia alimentaria”, a lo cual, según apuntó, el médico cardiólogo no hizo referencia.

Ríos planteó una disyuntiva en términos de verdad o falsedad. “El presidente electo Alberto Fernández, o el gobernador Gustavo Valdés, o el intendente, el doctor Tassano, no dicen la verdad. Yo creo al presidente electo”, señaló respecto del diagnóstico del país.

“Hablar de salud pública donde tenés un brote, donde se te ha disparado el dengue, como mínimo, algo está mal”, sostuvo el Intendente en diálogo con El Litoral. “Si gobernás el conglomerado urbano con mayor cantidad de personas bajo la línea de pobreza, con el 50 por ciento de los niños en la pobreza, algo está mal”, señaló el ex mandatario comunal. Ríos defendió su gestión y expresó que en su discurso Tassano debe “dejar de hablar de herencia”.

“La epidemia de dengue no es una herencia mía. Que el 50 por ciento de los chicos estén en la pobreza no es herencia de nuestra gestión. Dejemos de hablar de los anexos y sí de las cosas importantes”, enfatizó el concejal del Frente de Todos.

“Si en dos años sólo hiciste 48 cuadras de pavimento, estamos jodidos. Cuando termine la gestión, vamos a tener 90”, cuestionó sobre las obras que enumeró el Intendente en su discurso. “Si yo salgo a decir, a hablar en metros cúbicos, van a parecer millones, pero 9.000 metros de pavimento no son nada. ¡No hiciste nada!”, enfatizó el edil y ex intendente de Corrientes.