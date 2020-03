Avanzan con los controles y piden compras individuales en comercios

En los comercios de la ciudad avanza el control de disponibilidad y precios, tanto de alcohol en gel como de repelentes. Además, en medio de las inspecciones detectaron que las familias asisten en grupos a realizar sus compras diarias, y solicitan que el suministro lo realice sólo una persona.

En primer lugar, en lo que respecta a las revisiones de precios, el subsecretario de Comercio de la provincia, Juan José Ahmar, explicó a El Litoral: “Seguimos con los controles, labrando actas de constatación para ver si tienen stock, y de no ser así, nos informan quienes son los proveedores. Una vez que tenemos esa información, se envía todos los datos a Nación. Además, seguimos controlando los precios, que se deben retrotraer a los del 15 de febrero”.

En segundo lugar, solicitan que “cuando salgan a hacer sus compras, no los acompañen las personas mayores ni niños, instamos a la población a que vaya uno por grupo familiar. Es importante que tomemos conciencia ciudadana y responsabilidad social ante el momento que estamos atravesando”.

Del mismo modo, el gerente general de un supermercado de la ciudad expresó a El Litoral que no habrá desabastecimiento,y, por end,e solicitan a las personas comprar lo necesario. Así también recomiendan evitar salir a menos de lo que sea necesario.

(MS)