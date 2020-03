Crece la venta de productos de higiene y hay faltantes de alcohol etílico

Las compras masivas en los supermercados o farmacias de la ciudad, que arrancaron incluso antes de declararse la cuarentena obligatoria, durante esta semana se concentraron exclusivamente en las góndolas de higiene y alimentos no perecederos que tuvieron un exponencial incremento en la demanda.

Además, en medio de esta “fiebre consumista”, a la escasez de alcohol en gel (que se inició hace dos semanas) ahora se sumó el desabasteciendo casi total del líquido o etílico. Así lo confirmaron a El Litoral varios comerciantes, quienes aguardan la provisión de estos insumos.

En este sentido, el gerente general de una cadena de supermercados local, Raúl Rogido, explicó a El Litoral: “En general, tuvimos muy buenas ventas de alimentos, pero los productos de limpieza se han llevado en grandes cantidades. La gente busca lavandina, desinfectantes y alcohol en general, que lamentablemente ha sido tan fuerte la compra que nos hemos quedado sin stock. Primero nos sucedió con la versión en gel, pero como no encontraban ese, buscaban el etílico y ahora nos quedamos también sin ese. Estamos con ese inconveniente, aunque mantenemos contacto todo el tiempo con los proveedores para que la mercadería llegue cuanto antes”.

Un dato no menor es que, si bien en Corrientes las pautas de consumo se enfocan sobre todo en los productos desinfectantes, como sucedió en otras partes del mundo, el papel higiénico también fue muy solicitado. De todos modos, lo más buscado sigue siendo el alcohol en gel.

“Todo el día tuvimos ingreso de clientes, lo que más se llevan son alimentos no perecederos: leche en cajas, fideos, arroz, yerba. También los productos desinfectantes y el papel higiénico que figuran entre lo más buscando. Nosotros directamente no conseguimos alcohol en gel”, manifestó Julián desde una despensa de barrio.

En esa misma línea, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Corrientes, Desireé Lancelle, comentó a este medio que “no hay alcohol en gel, tampoco alcohol líquido y nos quedamos sin barbijos”.

Asimismo, tras consultar a varias farmacias de la ciudad, se pudo constatar que muy pocas cuentan con escasos envases de alcohol en gel. Incluso, los negocios que logran abastecerse, en pocas horas venden lo que tienen.

“Me llegaron de la droguería 12 alcoholes en gel de 500 ml, y la verdad es que no especularon con el precio ya que tienen un costo razonable. No obstante, es bastante limitada la entrega, según nos dijeron porque tratan de ser equitativos con todas las farmacias”, indicó a El Litoral la farmacéutica Diana Grilli, quien además es secretaria del Colegio de Farmacéuticos. Además, comentó que “actualmente no está entrando alcohol etílico”.

También desde otro negocio del rubro Pablo señaló a El Litoral: “Nosotros nos quedamos sin alcohol en general, no tenemos barbijos y todavía no conseguimos proveedor”.

Lavado de manos

En general, conseguir alcohol en gel o etílico será difícil en medio de la escasez de productos y la constante petición de los clientes; no obstante, los especialistas brindan tranquilidad a la población. Fundamentalmente, porque los expertos en todas partes del mundo recuerdan que el lavado de manos con agua y jabón es la principal estrategia preventiva.

Sobre este punto, la farmacéutica Diana Grilli, detalló a este matutino que “volvemos a hacer hincapié en la importancia de evitar la psicosis que genera el alcohol en gel. La solución hidroalcohólica es igual de efectiva, pero lo primordial es comenzar con la correcta limpieza de manos que es con agua y jabón”.

Concretamente, recuerdan la importancia de tomarse varios minutos para lavarse las manos aplicando una pequeña cantidad de jabón para limpiar cada sector, luego enjuagar con abundante agua y secar con toalla limpia o papel.

Recomendación

Para cerrar, tanto desde los supermercados como desde las farmacias insisten en que permanecerán abiertos durante todos estos días dado que ellos están excluidos de la cuarentena total.

“No va a haber desabastecimiento, y estamos en contacto con colegas de otros supermercados porque trabajamos en una puesta en común para poder implementar las mejores medidas de seguridad, en lo que respecta al número limitado de personas que ingresan al establecimiento y el pedido de que guarden distancia entre ellos. Entre todos podemos combatir esta enfermedad y cuidarnos, les pedimos que nos acompañen”, sintetizó Raúl Rogido, gerente de una cadena de supermercados.

