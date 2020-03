Emprendedores: el canal online como opción a seguir en medio de la incertidumbre

La cuarentena obligatoria que se estableció como medida urgente y necesaria para frenar el avance de la pandemia de covid-19, llegó en medio de un complejo escenario económico nacional que intensificó la incertidumbre de los pequeños emprendedores o feriantes. De hecho, muchos de ellos empezaron a trasladarse al canal online para mantener sus fuentes de ingresos.

Este es el caso de Silvia, creadora de “Amigurumis”, muñecos tejidos en crochet a través de una técnica japonesa, dijo a El Litoral: “Hace más de un año que trabajo a pedido y también participo de las ferias que organiza la dirección de Comercialización de Desarrollo Social. Me sentía muy cómoda trabajando en esos espacios, pero la situación sanitaria nos afectó completamente a los que vivimos de las artesanías. Con lo poco que vendo juntamos para comprar los alimentos del día a día. Por eso agradezco a Dios que se puso en marcha un grupo de emprendedores en Facebook, donde todos ofrecemos nuestros productos, y esperamos tener mejores ventas”.

El grupo de ventas se puede buscar en Facebook como: “Emprendedores correntinos online”. Allí se puede encontrar un amplio abanico de emprendimientos que, por lo general, se pueden recorrer en las clásicas ferias barriales que se organizan en las plazas. Es decir, que se trata de un “mercado digital” donde cada vendedor organiza su propio sistema de entrega e incluso algunos activaron delivery para zonas cercanas.



Cuidados

Desde el momento en que comenzó a hablarse de los primeros casos de covid-19 en el país, los mismos emprendedores extremaron las medidas preventivas. En este sentido, Silvia comentó a El Litoral que “me dedico a tejer porque tengo una nena que cumplirá tres años, María Aramí, y que nació con una cardiopatía congénita (tiene una cirugía pendiente). Por ella se profundizan los cuidados y la desinfección. Lamentablemente en nuestra casa vivimos con lo justo, mis hijos también trabajan por su cuenta y ahora es más difícil solventar los gastos de medicamentos, alimentos y demás. Pero bueno, en estos días he incrementado mi producción. La ofrecemos por las redes sociales y pedimos con mucha fe salir pronto de esta pandemia”.

Cabe recordar que, por prevención se suspendieron las ferias provinciales organizadas por Desarrollo Social.

“Apenas suspendimos, lanzamos el grupo de ventas donde se ofrecen diferentes productos y se conversa con el cliente el tema del envío. El sistema está funcionando y a muchos les está yendo muy bien. Ahora también, nuestra prioridad es brindar un beneficio para todos aquellos que no tienen otro tipo de ingresos”, dijo a El Litoral la directora de Comercialización de Desarrollo Social, Débora Galarza Alcaraz. La ayuda económica consiste en la entrega de módulos con productos de primera necesidad, que son destinados a los emprendedores inscriptos en el registro único provincial.

Ventas

Más allá de la ayuda estatal, en estos días de suspensión de ferias, los comerciantes buscan superar la incertidumbre financiera potenciando la oferta de sus productos a través de las redes sociales y canales online.

En ese sentido, la emprendedora Claudia Pruyas, manifestó a El Litoral: “Me dedico a la cestería hecha en papel, con un reciclado que se hace con cartón y papel, y que es muy resistente. Desde hace 15 años que me dedico a esto, hace siete que trabajo en las ferias, y ahora estamos ofreciendo en todos los canales digitales. Mis hijas me hicieron Facebook e Instagram, y también participó en el grupo de emprendedores, y en todas las redes sociales la verdad es que se vende muy bien”.

Asimismo, Claudia haciendo alusión a la necesidad de “cuidarnos entre todos” destacó que “todo lo confeccionó desde casa, no salgo para nada. Además, para pintar y encolar uso guantes como medidas de seguridad”.

El grupo de “Emprendedores correntinos online”, que trabajan el lema de “Feria en Casa”, ofrecen una variedad de artículos, inclusive, empezaron a ofrecer barbijos a domicilio. (MS)