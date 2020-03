El COI se tomará cuatro semanas para definir el futuro de Tokio 2020

El Comité Olímpico Internacional (COI) fijó ayer un plazo de cuatro semanas para decidir el futuro de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que podrían ser postergados por los efectos de la pandemia de coronavirus, mientras se suman las voces para su cancelación.

La enfermedad que activó el alerta en todo el mundo aceleró los tiempos de definición para el COI que a través de su comité ejecutivo, en un comunicado, enfatizó que la cancelación del evento “no resolvería ninguno de los problemas ni ayudaría a nadie”.

En consecuencia, hasta el momento, “no está en agenda” la anulación de la próxima edición del máximo acontecimiento deportivo que tiene como período de realización del 24 de julio al 9 de agosto venidero.

El COI estará en coordinación con el Comité Organizador de Tokio 2020 y las autoridades japonesas para evaluar “la rápida evolución de la situación sanitaria en el mundo y su impacto en los Juegos, incluido el escenario del aplazamiento”.

El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, reforzó la idea del organismo. “Estamos considerando diferentes escenarios, pero somos contrarios a muchas otras organizaciones deportivas o ligas profesionales, ya que estamos a cuatro meses y medio de los Juegos”.

Sus palabras marcaron una posición ante las federaciones y deportistas que se expresaron en contra, en tiempos de emergencia sanitaria en distintos puntos del planeta.

El ex atleta estadounidense Ashton Eaton, oro olímpico en decatlón en Londres 2012 y Río 2016, fue crítico con el COI en su cuenta oficial de Twitter.

“Cualquier otra opción es irresponsable. ¿Cómo pueden el COI y el Comité Olímpico de Japón celebrar una de las reuniones más grandes e importantes del mundo y arriesgarse a facilitar la aceleración del contagio global y tener el peor evento de la historia?”, escribió Eaton.

El mexicano Horacio Nava, cuatro veces medallista de los Juegos Panamericanos en la caminata de 50 kilómetros, reconoció que la incertidumbre es “lo peor” en su preparación para los Juegos.

El atleta español Bruno Hortelano, campeón de Europa de 200 metros en 2016, consideró como lo “más sensato” el aplazamiento ante la expansión del coronavirus.

Las federaciones también hicieron su descargo. En Estados Unidos, USA Swimming y USA Track and Field, que nuclean la natación y el atletismo, pidieron la postergación de los Juegos para el año 2021. A ellos se sumaron la Federación Francesa de Natación y el Comité Olímpico Noruego.

En Sudamérica, el Comité Olímpico Brasileño acompañó la voluntad de los estadounidenses a través de su titular, el ex judoca Paulo Wanderley, en un comunicado oficial.

Por último, el presidente de la Agencia Mundial de Antidoping (Wada), el polaco Witold Baka, alertó sobre la efectiva realización de los controles. “Nuestras prioridades deben ser la salud pública y la seguridad, no la realización de los Juegos”.