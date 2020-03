El hombre, un luchador privilegiado para derrotarlos

Dr. Jorge Osvaldo Gorodner

Especial para El Litoral

Refiriéndonos a los dos problemas epidemiológicos que conminan al país, como son el covid-19 y el dengue, debemos tener en cuenta simples principios fundamentales que debe seguir el hombre para vencer a los mismos.

Sin dudas la conjunción de voluntades entre dirigentes y dirigidos para librar esta guerra frente a un enemigo poderoso e invisible al ojo humano como es el caso del covid-19, requiere una estrategia inteligente y con recursos suficientes para hacerle frente y vencerlo.

La lucha contra estas patologías requiere de rigorismo y voluntad inquebrantable por parte del hombre, atendiendo las recomendaciones de los expertos y con una férrea conducción. De ser así, se habrá dado un paso fundamental para proteger la vida de cada miembro de la comunidad. Sin ello será imposible lograr el éxito deseado.

Al apelar a la comunidad sin distinción de ningún tipo, debe hacérsele saber que la pandemia por covid-19 y la epidemia por dengue no son películas de ficción, sino una realidad con un costo importante de vidas humanas. El habitante que está sometido al riesgo de infectarse por covid-19 debe hacer cuarentena domiciliaria inexcusablemente, a excepción de personal sanitario, de seguridad y otros servicios esenciales. Caso contrario, al no aislarse impide romper la cadena de transmisión que es por el momento la única arma que tiene la comunidad para frenar su expansión con su carga mortal.

Quizás mañana podrá ser vencido con drogas y vacunas, pero hoy guardar cuarentena es la única arma con que cuenta el hombre para triunfar en una lucha tan desigual y no morir asfixiado por insuficiencia respiratoria.

Respecto a dengue limpiar y desinsectizar el domicilio y peridomicilio eliminando el mosquito transmisor, Aedes aegypti son las armas poderosas que se tiene para eliminar el vector y su consecuente transmisión por picadura, librándo al hombre de la forma grave con mortalidad.

En dengue existe experiencia mientras que del coronavirus covid-19 no ocurre lo mismo. Sí se observa la inconducta social existente en forma importante al no acatar las recomendaciones del Gobierno, la solución será difícil de alcanzar, con el costo en vidas humanas que eso conlleva. Sólo el hombre puede doblegar a estos enemigos con el acatamiento de las normas.

En estas circunstancias es necesario conocer la magnitud real de la infección de covid-19 para detectar y aislar portadores y asintomáticos, llevando a cabo un estudio epidemiológico que establezca la magnitud de la virosis para hacerle frente eficazmente.

Sería deseable que el hombre no siga cometiendo el mismo error de inconducta que suele cometer al no atender las normas preventivas. Se le atribuye a Bertrand Russel: “El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”.

Tengo la certidumbre que entre todos podríamos vencer a estas noxas con su carga de desasosiego y letalidad, poniendo voluntad y esfuerzo, desterrando la inercia que nos hace seguir pateando la misma piedra.

El autor es médico y doctor en Medicina; profesor honorario de Medicina (UBA), miembro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Argentina de Patologías Regionales y Medicina Tropical (AMA), ex profesor titular de Infectología (Unne), ex director investigador del Instituto de Medicina Regional (Unne).